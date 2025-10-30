Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Dodatkowe 3,5 miliarda złotych dla NFZ. Zabiegała o to minister zdrowia

NFZ
Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie" dotyczącym luki finansowej w ochronie zdrowia
Źródło: TVN24
Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowo 3,5 mld zł z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami medycznymi - poinformowała w czwartek Centrala NFZ. Właśnie o tyle mniej wpłynęło w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku do kasy funduszu z tytułu składek zdrowotnych.

Oddziały wojewódzkie NFZ zmieniły swoje plany finansowe łącznie o 3,5 mld zł i przystępują teraz do podpisywania aneksów z placówkami medycznymi - poinformował Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Łącznie dotacja dla Funduszu w 2025 roku to 31 mld zł.

OGLĄDAJ: "NFZ nie jest w stanie sfinansować swoich zobowiązań"
pc

"NFZ nie jest w stanie sfinansować swoich zobowiązań"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Efekt zwiększenia dotacji z budżetu"

- Oddziały wojewódzkie NFZ zmieniły swoje plany finansowe łącznie o 3,5 mld zł i przystępują teraz do podpisywania aneksów z placówkami medycznymi – przekazał Paweł Florek. - To efekt zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla Funduszu, o którą zabiegała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda – zaznaczył.

Pieniądze mają zapewnić finansowanie kontraktów ze świadczeniodawcami w województwach śląskim i mazowieckim oraz potrzeb pozostałych regionów, w tym płatności za leki w programach lekowych i w chemioterapii oraz za nadwykonania nielimitowane. Paweł Florek przekazał, że wkrótce na polecenie premiera Donalda Tuska do NFZ trafi też ok. 1 mld zł z obligacji.

Brak pieniędzy w ochronie zdrowia. Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie"
Dowiedz się więcej:

Brak pieniędzy w ochronie zdrowia. Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie"

Polska

O tyle mniejsze były wpływy ze składek zdrowotnych

O tym, że właśnie o 3,5 mld złotych mniej niż przewidywano wpłynęło do kasy NFZ z tytułu składek zdrowotnych do sierpnia, informowaliśmy w połowie tego miesiąca. Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich mówił wówczas, że 3,5 mld zł to zbyt duża suma do zrównoważenia wpływami ze składki zdrowotnej w drugiej połowie 2025 roku. Według eksperta prognoza była zbyt optymistyczna.

Paweł Florek tłumaczył wówczas, że wpływy ze składki zdrowotnej co do zasady nie są równe w każdym miesiącu. - Cechuje je sezonowość, między innymi dlatego wpływy ze składki w drugim półroczu są wyższe niż w pierwszym. To stała tendencja, obserwowana przez lata - mówił w połowie października przedstawiciel NFZ.

"Prognoza była zbyt optymistyczna". NFZ znów z dziurą w budżecie?
Dowiedz się więcej:

"Prognoza była zbyt optymistyczna". NFZ znów z dziurą w budżecie?

A jak budżet NFZ został zaprojektowany na przyszły rok. Wojciech Wiśniewski oceniał, że podobnie optymistycznie, a to oznacza, że kasę NFZ za rok znów będzie trzeba dodatkowo zasilać z budżetu państwa. Z projektu planu finansowego NFZ na 2026 roku wynika, że przychody NFZ wyniosą 217,4 mld zł i będą większe o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Wpływy ze składki zdrowotnej, według planu, wyniosą 184,3 mld zł, czyli wzrosną o 6,5 proc. w porównaniu z bieżącym rokiem. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa ma wynieść 26 mld zł, czyli wzrosnąć o 42 proc. w stosunku do pierwotnie założonej wartości dotacji w planie finansowym NFZ na 2025 rok (18,3 mld zł).

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNarodowy Fundusz ZdrowiaResort zdrowiaOchrona zdrowia
Czytaj także:
Drzewo spadło na samochód w województwie zachodniopomorskim
Powalone drzewa i ranni. Silny wiatr w Polsce
METEO
Stos ciał na ulicach Rio de Janeiro po krwawej operacji policji
"Najkrwawsza" tego typu operacja w historii. "Przerażenie" działaniem służb
Świat
Melissa zalała na Kubie wiele domów
"Katastrofalne" to "łagodne określenie"
METEO
Wrocławskie Pola Irygacyjne – ostoja ptaków i roślin chronionych
Ostoja przyrody w mieście, za trzy lata ma być rezerwatem
Wrocław
imageTitle
Jokić wyrównał rekord wszech czasów
Najnowsze
Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
Obracali zakazanymi substancjami. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz
Kraków
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, wieje z dużą prędkością
METEO
shutterstock_2142462129
Rosja cenzuruje sieć na Krymie. Problemy z komunikatorami
BIZNES
Kaczyński
"Niestrategiczne znaczenie". Kaczyński zawiesza za nic?
Polska
imageTitle
Cash poluje na prestiżową nagrodę. Możesz mu pomóc
EUROSPORT
Tęcza nad Warszawą
Najpierw burza, potem tęcza
WARSZAWA
szkola klasa dzieci uczniowie shutterstock_398371210
"Sześć siedem" Słowem Roku 2025. Co powinni o nim myśleć rodzice?
Świat
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje 17-latek, jest decyzja sądu w sprawie jego 13-letniego brata
Lublin
awantura
Awantura z udziałem nowej burmistrz i radnego. Oboje twierdzą, że są poszkodowani
Wrocław
Arcybiskup Józef Michalik
Arcybiskup nagle trafił do szpitala. Interweniowali kardiolodzy
Polska
"Setki nowych krzyży" na Korsyce?
FAŁSZW proteście "postawili setki nowych krzyży"? To nie bunt mieszkańców
Zuzanna Karczewska
Proces toczy się przed poznańskim sądem
Zabił żonę i dwie małe córki. Wyrok dożywocia uchylony, bo orzekał "neosędzia"
Poznań
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
WARSZAWA
polsat shutterstock_2654855317
Żona Solorza odwołana z rady nadzorczej kolejnej spółki
BIZNES
Dariusz Matecki
Akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu. "Zarzuty są porażające" 
Polska
lukoil shutterstock_2450438355
Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa
BIZNES
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Jak znaleźć grób? Wyszukiwarki mogił i aplikacje
Polska
Wskoczył na maskę fiata i zatrzasnął drzwi kierowcy
Był zamaskowany, skoczył na maskę jadącego auta
Opole
Katarzyna Kęcka
Nowy model opieki nad pacjentem? Ministerstwo Zdrowia stawia na współpracę zawodów medycznych
Piotr Wójcik
euro pieniadze shutterstock_2245025629
"Perspektywy niepewne". Jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
Czwartoligowiec napędził stracha Lechowi
EUROSPORT
Molestował dziewczynkę (zdjęcie ilustracyjne)
Miał być bezpieczny dom, był koszmar
Wrocław
1 listopada, Wszystkich Świętych, cmentarz
Czy na cmentarz trzeba będzie zabrać parasol?
METEO
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte
Klaudia Kamieniarz
Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku
Wniosek w sprawie Mejzy podpisany. Policja potwierdza
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica