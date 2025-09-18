Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Co z finansowaniem psychiatrii? Resort zdrowia uspokaja

|
Ministerstwo Zdrowia
Profesor Janusz Heitzman o powodach wydłużenia pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego
Plan finansowania psychiatrii nie uwzględnia Centrów Zdrowia Psychicznego z przyczyn formalnych - informuje Ministerstwo Zdrowia. Zapewnia też, że dobiegają końca prace nad opracowaniem mechanizmu, który pozwoli je utrzymać, a zdrowie psychiczne jest jednym z priorytetów rządu. To reakcja na obawy zgłaszane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego (OSCZP), które alarmowało, że w przyszłym roku psychiatria otrzyma o 1,2 miliarda złotych mniej, niż w obecnym.
Kluczowe fakty:
  • Skąd w ogóle wynika obawa o mniejsze nakłady na psychiatrię?
  • Ministerstwo Zdrowia reaguje na wtorkowe informacje na temat niewystarczających środków na zdrowie psychiczne. Resort zapewnia, że nakłady nie tylko się nie zmniejszą, ale wręcz wzrosną.
  • Tym, co wywołało największe obawy środowisk lekarzy i pacjentów był brak zapewnionego finansowania dla Centrów Zdrowia Psychicznego - resort tłumaczy, dlaczego nie można go było jeszcze ująć w przyszłorocznym budżecie.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce można znaleźć w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl

Przypomnijmy, informację o zmniejszeniu finansowania psychiatrii w 2026 r. dr Izabela Ciuńczyk, prezes OSCZP oparła o dwa pisma, które wyszły z Ministerstwa Zdrowia - odpowiedź z 5 sierpnia na interpelację poselską udzieloną przez wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego (odwołanego w ubiegłym tygodniu) oraz informację udzieloną OSCZP przez Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia z 5 września.

Jedna czwarta Polaków bez kompleksowej opieki?

Wojciech Konieczny w odpowiedzi na interpelację wyjaśnił, że w związku z zakończeniem realizacji programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego 31 grudnia 2025 r. plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 r. nie uwzględnia pieniędzy na pilotaż, a środki na finansowanie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień w 2026 r. zaplanowano w kwocie 7 miliardów 971 milionów zł. W roku 2025 finansowanie to wyniosło łącznie 9,1 miliarda złotych (6,6 miliarda złotych, przeznaczone bezpośrednio na psychiatrię i leczenie uzależnień oraz 2,5 miliarda złotych na realizację pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego). Pieniędzy miałoby być mniej o 1,2 miliarda złotych.

Cięcia w finansowaniu psychiatrii. "Myślę o tym, któremu pacjentowi będę musiała odmawiać"
Dowiedz się więcej:

Cięcia w finansowaniu psychiatrii. "Myślę o tym, któremu pacjentowi będę musiała odmawiać"

- Jedna czwarta dorosłych Polaków nie będzie miała opieki kompleksowej, jaką oferuje Centrum Zdrowia Psychicznego. To opieka, która jest natychmiastowa, dostosowana do potrzeb i składająca się zarówno z opieki ambulatoryjnej, jak i środowiskowej oraz stacjonarnej. To jest opieka, której do tej pory nie było. Te 1,2 miliarda to jest również budżet roczny piętnastu 300-łóżkowych szpitali psychiatrycznych. To jest wreszcie o 32 tysiące mniej porad psychologicznych dziennie. Rocznie będzie ich mniej o 8 milionów, podczas gdy w 2024 roku tych porad lekarskich i psychologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zostało udzielonych 14 milionów. To jest olbrzymia kwota, która powoduje, że z przerażeniem myślę o tym, któremu pacjentowi będę musiała odmawiać - wyliczała dr Izabela Ciuńczyk.

"Środki są zwiększane"

W reakcji na zgłaszane obawy Ministerstwo Zdrowia wydało wczoraj komunikat w sprawie finansowania psychiatrii. Resort zapewnił w nim, że psychiatria pozostaje jednym z priorytetów, a środki finansowe przeznaczane na nią nie tylko się nie zmniejszają, lecz są systematycznie zwiększane.

"Podkreślamy, że środki finansowe w planie na 2026 r. w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień są wyższe niż w planie na 2025 r. o ponad 1,75 mld zł" - brzmi fragment informacji MZ. Resort wyjaśnił również, że na obecnym etapie ze względów formalnych nie ma w przyszłorocznym planie finansowym NFZ środków na działanie CZP. Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem pilotaż trwa do końca 2025 r." - zaznaczył.

Najdłuższy pilotaż znów przedłużony. Chodzi o zdrowie psychiczne
Dowiedz się więcej:

Najdłuższy pilotaż znów przedłużony. Chodzi o zdrowie psychiczne

Tak samo różnice w planie finansowym tłumaczy NFZ, który przekazał we wtorek, że planowanie budżetu NFZ na kolejny rok odbywa się w ścisłych ramach prawnych i w konkretnie wskazanym, maksymalnym terminie do 15 lipca. - Ponieważ na ten moment pilotaż CZP jest zaplanowany do końca tego roku, to pierwotny plan finansowy NFZ na przyszły rok nie mógł go już uwzględnić. Jeżeli sytuacja się zmieni i CZP będą nadal funkcjonowały w oparciu o finansowanie z NFZ, to budżet NFZ je obejmie. Dokładnie tak było w 2025 r., kiedy pierwotnie pilotaż miał obowiązywać do połowy roku, a ostatecznie trwa do końca bieżącego roku i płacimy za jego realizację - powiedział Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ.

Co z Centrami Zdrowia Psychicznego? Są zapewnienia, konkretów brak

Faktem jest natomiast, że w połowie września wciąż nie wiadomo, w jakiej formule Centra Zdrowia Psychicznego będą działały w przyszłym roku. Dziś wiadomo tylko tyle, że pilotaż potrwa do końca 2025 r. (to najdłuższy pilotaż w historii polskiej ochrony zdrowia - rozpoczął się w 2018 roku). MZ poinformowało, że swoje prace finalizuje już Zespół ds. zmian systemowych w Centrach Zdrowia Psychicznego, który przedstawi ministrowi zdrowia rekomendacje dotyczące sposobu i kierunków wdrożenia Centrów do całości systemu.

- Mamy deklarację każdej strony politycznej, że psychiatrę należy wspierać - mówił w czerwcu podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego profesor Janusz Heitzman, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego. Tłumaczył wówczas powody, dla których pilotaż CZP został wydłużony o kolejne pół roku (miał się zakończyć w lipcu).

- Jeżeli opracowaliśmy standard organizacyjny Centrów Zdrowia Psychicznego, to po to, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie w tym systemie pacjenta zaopiekować od początku aż do jego pełnej satysfakcji. Ale musimy też pamiętać o tym, że to wszystko wymaga również dużych nakładów finansowych. I musimy być przygotowani do tego, patrząc na prognozowaną dziurę finansową w NFZ, czy państwo będzie na to wszystko stać. Zakładamy, że tak - wskazywał profesor Heitzman.

Reforma szpitali staje się faktem. "Kluczowe są czas i jakość opieki"
Dowiedz się więcej:

Reforma szpitali staje się faktem. "Kluczowe są czas i jakość opieki"

Resort zapowiada, że po zakończeniu prac specjalnego zespołu zostaną podjęte decyzje dotyczące sposobu, kierunku oraz harmonogramu wdrażania zaproponowanych zmian. "Naszym celem jest jak najszybsze objęcie odpowiednią opieką całej populacji Polski" - dodano. W ramach pilotażu CZP swoim zasięgiem objęły nieco ponad połowę populacji (51 procent).

Jak działają Centra Zdrowia Psychicznego?

Model działania CZP oparty jest na koncepcji psychiatrii środowiskowej, czyli odejściu od leczenia szpitalnego, które ma być przeznaczone dla pacjentów w stanach ostrych. CZP skupiają się na opiece zorganizowanej blisko pacjenta w mniejszych ośrodkach pomocy medycznej, zapobieganiu kryzysom psychicznym, a gdy do nich dojdzie – szybkim przywróceniu do równowagi.

W środowym komunikacie ministerstwo przypomniało też, że przeznaczyło dodatkowe środki na wsparcie podmiotów leczniczych – między innymi ponad 3 miliardy złotych z Funduszu Medycznego.

TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD. Oglądaj na żywo

Najnowsze

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiePsychiatriaOchrona zdrowia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
policja francja - Jose HERNANDEZ shutterstock_2166407709
Policjant z zarzutem gwałtu na 37-letniej turystce
Świat
Instytut Pileckiego
Jest decyzja w sprawie zwolnionych sygnalistów z Instytutu Pileckiego
Polska
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
WARSZAWA
Sklep zakupy
Wielka sieć handlowa wycofa się z Polski? Mamy komentarz
Paulina Karpińska
GettyImages-2235448391
Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę
BIZNES
Kierowca zmarł na A4 w Rudzie Śląskiej
Zjechał na lewy pas autostrady, otarł się autem o bariery, nie żyje
Katowice
Szpital w Lesku ma 111 milionów złotych długu
Chcieli ginekologii zamiast porodówki, dla oszczędności. Radni zagłosowali
Rzeszów
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
METEO
e-papieros
"Sok zombie". Nowy narkotyk zbiera żniwo na imprezach
Świat
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
METEO
Ałła Pugaczowa. Zdjęcie archiwalne
Pugaczowa apeluje do Putina. "Zakończ już to wszystko"
Świat
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Zamiast nocnej prohibicji KO proponuje dzielnicowy pilotaż i szkolenia sprzedawców
WARSZAWA
Zaniedbane gospodarstwo w powiecie oleskim
Martwe i wycieńczone zwierzęta w gospodarstwie. Właściciel z zarzutami
Opole
imageTitle
Lewandowski w pierwszym składzie? Hiszpanie nie mają wątpliwości
EUROSPORT
Urząd Miasta Szczecinek
Miasto wygrało proces ze Skarbem Państwa
Szczecin
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Nawrockiego
Świat
shutterstock_2623121045
Musk oczekuje wyjaśnień. Rozesłał e-maile do wszystkich pracowników
BIZNES
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Pokaż mi swoje dane, a powiem ci na co zachorujesz. Tak działa nowy model AI
Zdrowie
Waldemar Żurek
Ruch Żurka. Powstał specjalny zespół do spraw neosędziów
Polska
Tragiczny wypadek w miejscowości Górowo Iłąweckie
Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje niemowlę i 30-latek
Olsztyn
imageTitle
Świątek zaskoczona pytaniem o tatę. Ma z Seulu wyjątkowe wspomnienia
EUROSPORT
x.com/RoyalFamily
"Nie dało się tego nie zauważyć". Media o sukniach Melanii Trump i królowej Kamili
Świat
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
METEO
imageTitle
Efekt Urbana? Zmiana miejsca Polski w rankingu FIFA
EUROSPORT
Ppłk Konrad Barnaś
Nie żyje szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu
Szczecin
Modi i Putin
Premier Indii dziękuje Putinowi. "Mój przyjacielu"
Świat
Złoty Trump
Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem
BIZNES
imageTitle
Trudne zadanie Industrii w Lizbonie. Kiedy historyczny mecz Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
apteka, leki
Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek
BIZNES
Ratusz apeluje, by odwoływać wizyty u specjalistów i nie blokować terminów (zdj. ilustracyjne)
Polacy o ochronie zdrowia. Narzekają na dostępność, doceniają kompetencje
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica