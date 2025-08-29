Edukacja zdrowotna. Dlaczego warto zapisać dziecko? Lekarze tłumaczą

Kluczowe fakty:
- Środowiska prawicowe są krytyczne wobec nowego przedmiotu szkolnego, jakim jest edukacja zdrowotna. Apelują o wypisywanie dzieci z zajęć.
- O zdanie na temat przedmiotu zapytaliśmy lekarzy i pacjentów, między innymi passychiatrę, onkologa, gastroenterologa i okulistę, a także osobę z epilepsją.
- Wszyscy rozmówcy przekonywali, że edukacja zdrowotna jest ważnym przedmiotem i jak najwięcej dzieci powinno chodzić na zajęcia.
- Jakich użyli argumentów?
Od września w szkolnych programach zajęć pojawi się nowy przedmiot: edukacja zdrowotna. Zajęcia będą nieobowiązkowe, ale wszystkie dzieci są na nie z automatu zapisane. Do 25 września rodzice mają jednak możliwość rezygnacji z uczestnictwa ich pociech w lekcjach.