Ten nawyk zwiększa ryzyko chorób serca aż o 12 procent

Cukrzyca typu 2 i siedzący tryb życia - na przykład spędzanie długiego czasu przed telewizorem - są głównymi czynnikami ryzyka miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej. Skrócenie czasu oglądania telewizji do godziny dziennie może u osób z genetyczną skłonnością do cukrzycy typu 2 znacząco zmniejszyć ryzyko chorób serca - wynika z badań opublikowanych w "Journal of the American Heart Association".

"Cukrzyca typu 2 i siedzący tryb życia, w tym długotrwałe siedzenie, są głównymi czynnikami ryzyka miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej" - wskazał w komunikacie prasowym główny autor badania dr Youngwon Kim, profesor w School of Public Health na University of Hong Kong. Miażdżycowa choroba sercowo-naczyniowa (ASCVD) obejmuje choroby serca, udar i chorobę tętnic obwodowych. Może prowadzić do niższej jakości życia, konieczności operacji pomostowania aortalno-wieńcowego czy stentowania tętnic, amputacji kończyn, a nawet przedwczesnej śmierci.

Jak przebiegały badania

Badacze z Uniwersytetu w Hongkongu przeanalizowali dokumentację medyczną i dotyczącą stylu życia 346 916 dorosłych, których personalia znajdowały się w bazie danych biomedycznych i zasobach badawczych w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy mieli średnio 56 lat i byli obserwowani przez prawie 14 lat. W tym czasie u 21 265 osób rozwinęła się miażdżycowa choroba sercowo-naczyniowa (ASCVD). Szukając przyczyn, naukowcy przeanalizowali m.in. predyspozycje genetyczne i styl życia badanych, zwracając uwagę na ilość czasu spędzanego przed telewizorem.

Czas przed telewizorem a ryzyko ASCVD

Oglądanie telewizji przez godzinę lub krócej każdego dnia zgłosiło około 21 proc. uczestników. 79 proc. badanych oglądało telewizję przez dwie lub więcej godzin każdego dnia. I właśnie w tej grupie stwierdzono ryzyko wystąpienia ASCVD o 12 proc. wyższe niż u ich rówieśników, którzy oglądali telewizję krócej. Jak podkreślono, było to niezależne od genetycznego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Co więcej, osoby o średnim i wysokim ryzyku genetycznym wystąpienia cukrzycy typu 2 nie miały wyższego ryzyka wystąpienia ASCVD, o ile ograniczyły oglądanie telewizji do jednej godziny lub krócej każdego dnia.

"Nasze badanie dostarcza nowych spostrzeżeń na temat roli ograniczenia czasu oglądania telewizji w zapobieganiu miażdżycowej chorobie sercowo-naczyniowej u każdego, ale zwłaszcza u osób z wysokim genetycznym ryzykiem cukrzycy typu 2" - podsumował główny autor badania dr Youngwon Kim.

- Te wyniki stanowią uzupełnienie dowodów na to, że czas spędzany w pozycji siedzącej może stanowić potencjalne narzędzie interwencji w celu poprawy zdrowia u ludzi w ogóle, a w szczególności u osób z wysokim ryzykiem cukrzycy typu 2 - skomentował wyniki badań dr Damon L. Swift, profesor nadzwyczajny w katedrze kinezjologii na University of Virginia w Charlottesville. - Jest to szczególnie ważne, ponieważ osoby z cukrzycą typu 2 są bardziej narażone na choroby układu krążenia w porównaniu z osobami, które nie mają cukrzycy - dodał.

Wyniki badania naukowców z University of Hong Kong opublikowano w czasopiśmie naukowym "Journal of the American Heart Association".

