Zdrowie Bez e-skierowania i za darmo. Ruszają szczepienia dzieci przeciw COVID-19 Oprac. Piotr Wójcik |

Borelioza, RSV i COVID-19 stworzono w laboratorium? Konkret24 weryfikuje Źródło wideo: Konkret24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Ministerstwo Zdrowia określiło zasady podawania preparatu Spikevax XFG.

Schemat szczepienia zależy od wieku dziecka. Dla grupy wiekowej 5-11 lat przewidziano dawkę jednorazową. Dzieci w wieku od sześciu miesięcy do czterech lat, które dotychczas nie były szczepione przeciw COVID-19, otrzymają dwie dawki po 0,25 ml w odstępie co najmniej 28 dni, przy czym u pacjentów z ciężkim niedoborem odporności lekarz może zdecydować o podaniu trzeciej dawki po upływie minimum 28 dni od drugiej.

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Jak podało MZ, szczepienia dla dzieci są bezpłatne i wykonywane bez konieczności posiadania e-skierowania. Zapisów należy dokonywać bezpośrednio w przychodniach POZ bo to w nich wyłącznie będą wykonywane szczepienia. Przed podaniem preparatu nie trzeba już wypełniać kwestionariusza oceny zdrowia, a pełna informacja o wykonanym zabiegu jest widoczna na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz w aplikacji mojeIKP.

Resort zdrowia zaznaczył, że szczepionkę przeciw COVID-19 można łączyć podczas jednej wizyty z innymi szczepieniami (w tym przeciw grypie), a także podawać w dowolnym odstępie czasowym od innych preparatów.

Szczepienie jest szczególnie zalecane dzieciom i młodzieży z chorobami współistniejącymi (m.in. cukrzycą, otyłością, przewlekłymi chorobami płuc, nerek, układu krążenia czy schorzeniami hematoonkologicznymi).

Ochrona wystarcza na jeden sezon

W tvn24.pl pisaliśmy przed kilkoma dniami o tym, że szczepienie przeciwko COVID-19 zapewnia największą ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby oraz hospitalizacją przez pierwsze trzy-sześć miesięcy, po czym poziom przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaczyna stopniowo się zmniejszać. Dzięki odporności komórkowej ochrona przed tym patogenem nadal się utrzymuje, nawet do roku i dłużej, choć z czasem i tak słabnie, szczególnie wraz z pojawianiem się nowych wariantów tego wirusa.

Z uwagi na to, przeciwko COVID-19, podobnie jak przeciwko grypie, należy się szczepić co rok. Równie istotne jest to, że wirusy te mutują, a zaktualizowane preparaty chronią przeciwko najczęściej w populacji występującym podtypom patogenów.

Do ubiegłorocznego szczytu jeszcze daleko

Z opracowywanego przez Centrum e-Zdrowia Raportu o chorobach zakaźnych wynika, że w ubiegłym sezonie szczyt zachorowań na COVID-19 przypadł w połowie września. W najbardziej gorącym okresie w grupie wiekowej dzieci do czterech lat notowano 186 przypadków na 100 tys. osób - była to najbardziej narażona na infekcję część populacji. Drugą najliczniej poddającą się infekcji COVID-19 były dzieci w wieku szkolnym – 10-14 lat (111,5 na 100 tys.). We wszystkich grupach w szczycie zachorowalność sięgnęła 95,6 przypadków na 100 tys. osób.

Populacja pediatryczna jest najsłabiej reprezentowaną pod względem przyjmowania szczepień. Wśród osób do 19. roku życia (CeZ raportuje przedziały wiekowe 0-4, 5-9, 10-14 oraz 15-19) szczepienie przyjęło w ubiegłym sezonie łącznie niespełna 7,5 tys. osób (czyli 0,1 osób w tym wieku).

Dane CeZ z obecnego sezonu infekcyjnego pokazują rysujący się trend wzrostowy, jeśli chodzi o infekcje COVID-19, ale póki co, w połowie września w całej populacji Polski notowanych jest 4,6 przypadków na 100 tys. osób, najwięcej (9,7 na 100 tys.) w grupie 0-4 lat.

Kiedy szczepienia przeciw COVID-19 będą dostępne dla pozostałych pacjentów? Zapytaliśmy w Ministerstwie Zdrowia. Czekamy na odpowiedź.