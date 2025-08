Poród 12-latki w Czechach. "Nastolatki ukrywają ciąże ze strachu"

"Nigdy wcześniej nie potrzebowaliśmy w Polsce tak dobrego programu do edukacji zdrowotnej" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W szpitalu w Karlowych Warach 12-latka urodziła dziecko. Jej rodzina nie zorientowała się, że dziewczynka jest w ciąży.

Ginekolodzy mówią, że nastolatki zwykle prędzej czy później orientują się, że spodziewają się dziecka, ale ukrywają to przed bliskimi ze wstydu albo strachu.

Często małoletnie ciężarne zgłaszają się po pomoc medyczną dopiero, kiedy dochodzi do powikłań albo gdy już rodzą. Czym to grozi?

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce " Zdrowie " w serwisie tvn24.pl.

W szpitalu w Karlowych Warach w Czechach 12-latka urodziła dziecko po tym, jak zgłosiła się po pomoc medyczną z powodu bólu brzucha. Jak informują czeskie media, rodzina dziewczynki nie wiedziała o tym, że nastolatka spodziewa się dziecka. Widząc zmiany w jej wyglądzie, bliscy 12-latki myśleli, że po prostu przybrała na wadze. Zarówno nastolatka, jak i jej dziecko są zdrowe.

Wiedzą, ale się nie przyznają

Czy to możliwe, że sama 12-latka nie była świadoma, że jest w ciąży? Dr n. med. Szymon Bednarek, specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatologii z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, w rozmowie z tvn24.pl mówi, że to raczej otoczenie nastolatki zaskakuje jej poród, a ona sama zawsze prędzej czy później orientuje się, że jest w ciąży już na wcześniejszym etapie. Ze wstydu czy strachu ukrywa to przed rodzicami, często nosząc luźne długie swetry, żeby zasłonić rosnący brzuch. Matki i ojcowie tych nastolatek tego nie zauważają albo nie chcą tego widzieć. Poza tym, u niektórych kobiet ciążowy brzuch pokazuje się dopiero w trzecim trymestrze.