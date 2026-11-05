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Wybory w USA 2026

Mistrz paralimpijski został senatorem USA. Jego historia porusza

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Josh Turek
Josh Turek jest dwukrotnym mistrzem paralimpijskim
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Josh Turek, polityk i medalista Igrzysk Paralimpijskich o polskich korzeniach, zostanie senatorem z amerykańskiego stanu Iowa - wynika z prognoz publikowanych przez media. - Lekarze mówili mi i moim rodzicom, że nie będę miał udanego życia. Udowodniłem, że się mylili - powiedział, dziękując swym zwolennikom.

Na Josha Turka głos oddało 686 tys. osób, co przełożyło się na 50,5 proc. poparcia - podaje portal NBC News. Demokrata otrzymał o 16 tys. głosów więcej niż republikanka Ashley Hinson i zostanie pierwszym demokratycznym senatorem wybranym w stanie Iowa od 2008 roku. Jego wygrana oznacza kluczowy sukces w walce demokratów o kontrolę nad izbą wyższą Kongresu - podkreślił Reuters.

Jeszcze do niedawna Iowa uchodziła za bastion Partii Republikańskiej. Donald Trump triumfował tu w trzech kolejnych wyborach prezydenckich. Turek odniósł się do sukcesów prezydenta podczas wiecu po zakończeniu głosowania we wtorek. - Na początku mówili, że zwariowaliśmy. Mówili, że wygrana w stanie, w którym Trump wygrał 13 punktami [procentowymi - red.] nie jest możliwe - zauważył.

Turek, deputowany do stanowego parlamentu i była gwiazda paralimpijskiej kadry USA w koszykówce, należy do konserwatywnego skrzydła demokratów. Sam określa siebie jako "populistę z prerii". Ważnymi tematami kampanii były cła Trumpa oraz ceny oleju napędowego, które szczególnie uderzyły w rolnictwo.

Jako dziecko przeszedł 21 operacji

Josh Turek ma polskie korzenie. Jego młodszy brat, koszykarz John Turek, opowiadał o nich w wywiadzie dla "Dziennika Bałtyckiego" w 2012 roku. Jak wyjaśniał, Polakiem był jego pradziadek, który przybył z terenów dzisiejszej Polski na Ellis Island w Nowym Jorku.

Przyszły sportowiec i polityk przyszedł na świat w Council Bluffs na pograniczu Iowy i Nebraski w 1979 roku. Po narodzinach stwierdzono u niego rozszczep kręgosłupa. Do 12. roku życia - jak wspominał - przeszedł 21 operacji. Do dziś porusza się na wózku.

Josh Turek
Josh Turek
Źródło zdjęcia: Reuters

- Lekarze mówili mi i moim rodzicom, że nie będę miał udanego życia, bo urodziłem się z rozszczepem kręgosłupa. Udowodniłem, że się mylili - powiedział podczas powyborczego wiecu. Następnie odniósł się do swych sukcesów sportowych: jako zawodnik reprezentacji USA w koszykówce na wózkach zdobył dwa złote medale paralimpijskie: w 2016 i 2020 roku. Z igrzysk w 2012 roku przywiózł brązowy medal.

- Mówili mi, że zdobycie złotych medali jest niemożliwe po tym, jak sześć razy z rzędu nie zakwalifikowano mnie do reprezentacji USA. Więc udowodniłem, że się mylili - mówił we wtorek.

"Jest ofiarą wojny w Wietnamie"

Choć nigdy nie służył w wojsku, jego kampanię wyborczą wsparła VoteVets - organizacja pomagająca głównie weteranom - zauważa "The New York Times". Dziennik przypomniał, że ojciec senatora elekta podczas wojny w Wietnamie był narażony na działanie agent orange, czyli chemikaliów, którymi Amerykanie opryskiwali dżunglę.

John Turek senior o swych wspomnieniach z Wietnamu opowiedział w wywiadzie, którego wraz ze starszym synem udzielił w tym roku portalowi Iowa Mercury. - Mówią, że wojna to piekło. Zdecydowanie tak jest - ocenił. - Było wiele takich dni, kiedy można było zobaczyć to, co w ludziach najgorsze - dodał. - Josh jest ofiarą wojny w Wietnamie. Chociaż tam nie walczył, jest ofiarą wojny - powiedział weteran, mówiąc o problemach zdrowotnych syna.

Redagował AM

Źródło: PAP, Reuters, Dziennik Bałtycki, The New York Times, NBC News, Iowa Mercury, tvn24.pl
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Tagi:
USAPartia Demokratyczna USADonald TrumpPartia Republikańska USAkoszykówkaSportWietnam
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