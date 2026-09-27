Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Kto wygrał wybory w Krakowie? Wyniki
Kto wygrał wybory w Krakowie? Wyniki
RELACJA

Wybory prezydenta Krakowa. Relacja na żywo

|
Kraków
Przemówienie Moniki Piątkowskiej po wynikach exit poll
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: vivooo/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zakończyło się głosowanie w pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Znamy sondażowe wyniki exit poll. Najważniejsze wydarzenia i najświeższe komentarze relacjonujemy na żywo w tvn24.pl.

OGLĄDAJ WIECZÓR WYBORCZY W TVN24+

Relacja na żywo:

Sortowanie:
2 minuty temu

Sławomir Ćwik (Centrum): przegranymi są mieszkańcy Krakowa, bo od pół roku nie mają prezydenta.

4 minuty temu

Dariusz Wieczorek (Lewica): nie jesteśmy z tego wyniku zadowoleni, liczyliśmy na więcej.

Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy według exit poll otrzymała 6,1 procent.

8 minut temu

Michał Wójcik (PiS): Monika Piątkowska przegrała.

Jego zdaniem świadczy o tym różnica zaledwie pięciu punktów procentowych między Piątkowską a Michałem Drewnickim, kandydatem PiS.

8 minut temu

Michał Szczerba (KO) w studiu TVN24: Monika Piątkowska ma pomysł, jak wykorzystać te dwa lata.

21:12

Jak powiedział Drewnicki, ostatni czas był trudny dla Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na rozłam i problemy z otrzymaniem subwencji. - Jestem z tego wyniku bardzo dumny i zadowolony - zapewnił.

21:11

Michał Drewnicki: jestem zadowolony z pracy ludzi mojego sztabu, jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy.

21:10

Ponieważ nikt z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 50 procent plus jeden głos, 11 października odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej Gibała (36,6 procent głosów) i Piątkowska (24,4 procent).

Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 19,6 procent, Aleksandra Owca z Razem (8,7 procent), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (6,1 procent), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,2 procent) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji (0,4 procent)

21:07

Piątkowska podziękowała premierowi Donaldowi Tuskowi za poparcie, a także szefowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

21:06

Monika Piątkowska: walczymy o uczciwy, transparentny Kraków, idziemy dalej, to będą dwa tygodnie ciężkiej pracy.

Kandydatka wspierana przez KO i PSL zajęła drugie miejsce z poparciem 24,4 procent.

Monika Piątkowska
Monika Piątkowska
Źródło zdjęcia: TVN24
21:05

Gibała zapowiedział, że o 6.45 jutro będzie rozdawał obwarzanki na Rondzie Mogilskim.

21:04

Łukasz Gibała: samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki, możemy być dumni, że tylu Krakowian wzięło udział w wyborach.

Frekwencja według sondażu wyniosła 41,9 procent.

21:02

Łukasz Gibała: osiągnęliśmy wspaniały wynik, wielkie brawa!

- Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień - skomentował.

Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 36,6 procent głosów. 

21:00
WAŻNE

Łukasz Gibała (36,6 procent głosów) i Monika Piątkowska (24,4 procent) przechodzą do drugiej tury wyborów!

21:00
WAŻNE

Oto sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Krakowa:

Wyniki wyborów w Krakowie. Mamy exit poll
Dowiedz się więcej:

PILNEWyniki wyborów w Krakowie. Mamy exit poll

20:55

Mieszkańcy Krakowa głosują w 454 obwodach. Zgodnie z planem lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 21. Nie ma informacji o tym, żeby głosowanie zostało przedłużone.

Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone około godziny 4 rano.

20:50

Nasi reporterzy są w sztabach Łukasza Gibały, Moniki Piątkowskiej i Michała Drewnickiego.

20:45
WAŻNE

Rozpoczął się wieczór wyborczy w TVN24 i w TVN24+!

20:41

Nie licząc incydentu na Woli Justowskiej, wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Wcześniej policja poinformowała o pojedynczym przypadku złamania ciszy wyborczej - przez umieszczenie agitującego wpisu w portalu społecznościowym. 

20:36

Policja zidentyfikowała starszego mężczyznę, który przyszedł do jednego z lokali wyborczych na Woli Justowskiej, pobrał kartę do głosowania, a następnie podarł ją i wyrzucił do śmieci.

Incydent podczas wyborów w Krakowie. Przyjechała policja
Dowiedz się więcej:

Incydent podczas wyborów w Krakowie. Przyjechała policja

20:30

Wieczór wyborczy na antenie TVN24 i w ​TVN24+​ rozpocznie się o godzinie 20.45. Jak tylko zakończy się głosowanie i cisza wyborcza - według planu o godzinie 21 - podamy wyniki sondażu exit poll.

TUTAJ SPRAWDZISZ WYNIKI WYBORÓW W KRAKOWIE

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa

Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Początkowo Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów. 23 września Jan Hoffman wycofał swoją kandydaturę, ale jego nazwisko pozostało na kartach wyborczych, gdyż zostały już wydrukowane.

Kandydaci to:

  • Michał Drewnicki, 36 lat, członek Prawa i Sprawiedliwości, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość;
  • Łukasz Gibała, 49 lat, bezpartyjny, zgłoszony przez KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców;
  • Daria Gosek-Popiołek, 41 lat, bezpartyjna, zgłoszona przez KW Nowa Lewica;
  • Michał Klimek, 54 lata, członek Konfederacji Korony Polskiej, zgłoszony przez KW Konfederacja Korony Polskiej;
  • Aleksandra Owca, 34 lata, członkini Partii Razem, zgłoszona przez KW Razem;
  • Monika Piątkowska, 52 lata, członkini Koalicji Obywatelskiej, zgłoszona przez KWW Moniki Piątkowskiej - Ponad Podziałami;
  • Sławomir Pietrzyk, 75 lat, bezpartyjny, zgłoszony przez KW Socjaldemokracja Polska.
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
KrakówSamorządwojewództwo małopolskieMałopolskaWyboryWybory samorządowe
Czytaj także:
Michał Drewnicki przed lokalem wyborczym
Kandydat PiS: pokazaliśmy, że prawica ma pomysł na miasto
WYBORY W KRAKOWIE
Aleksandar Vuczić
Prezydent zrezygnował ze stanowiska. Chce zostać premierem
Świat
Łukasz Gibała
Łukasz Gibała: wygraliśmy pomimo spirali hejtu
WYBORY W KRAKOWIE
Wybory prezydenta Krakowa 2026. Zobacz interaktywne wizualizacje i wykresy
Tak głosowali Krakowianie. Cztery interaktywne grafiki
Sebastian Zakrzewski
skl2
Wyniki wyborów w Krakowie. Mamy exit poll
WYBORY W KRAKOWIE
Nicola Grbić
Grbić w "Faktach po Faktach": Ten medal jest naprawdę ciężki, było bardzo trudno
EUROSPORT
Wybory prezydenta Krakowa, 27 września 2026 roku
Incydent podczas wyborów w Krakowie. Przyjechała policja
WYBORY W KRAKOWIE
33 min
Sikorski
Co wydarzyło się na szczycie ONZ? "Pojawiły się wątki, których chyba nikt się nie spodziewał"
W kuluarach
Powodzie w indyjskim stanie Uttar Pradesh
Nadciągnęła ulewa, zginęło 56 osób. "Nie zapewniono nam jedzenia ani wody"
METEO
imageTitle
Niedziela należała do Europy. Reszta Świata pokonana
EUROSPORT
GettyImages-2297403041
Wywiad "miał ich od dawna na oku". Trump: chcieli wyrządzić wielkie szkody
Świat
imageTitle
Djoković pod wrażeniem osiągnięć Grbicia z reprezentacją Polski
EUROSPORT
Marsz "Chcemy być widziani" w Warszawie
"Chcemy być widzialni". Marsz przeszedł ulicami Warszawy
Polska
imageTitle
Przygoński ponownie mistrzem Polski. Finał jak w hollywoodzkim filmie
EUROSPORT
Ludzie uciekają na dachy po powodzi w dystrykcie Chitwan
Woda wdzierała się do domów, ludzie uciekali na dachy
METEO
Dwie osoby trafiły do szpitala
To był przedostatni przejazd pociągu tą trasą w tym roku
Białystok
imageTitle
Polak ponownie mistrzem świata w bilardzie. Zgarnął imponujący czek
EUROSPORT
kraków wawel panorama shutterstock_2751511011
Głosowanie w Krakowie. Nowe informacje z Miejskiej Komisji Wyborczej
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Szwedzi poważnie osłabieni przed meczem z Polską
EUROSPORT
Płonie hala w Nowej Hucie
Pożar w hali z łatwopalnymi środkami
Kraków
Wypadek w Górkach (powiat garwoliński)
Spłoszony koń wbiegł w grupę osób, dwie trafiły do szpitala
Mazowieckie
imageTitle
183 kolarzy i on. Masażysta w wyścigu o mistrzostwo świata
EUROSPORT
Jerzy Janowicz, półfinalista Wimbledonu. Najlepszy padlista w Polsce
Jak padel zdobywa Polskę
Rafał Kazimierczak
Zabezpieczenia na plaży w stanie Kalifornia Dolna Południowa przed nadejściem huraganu Polo
Żywioł coraz bliżej. "Należy jak najszybciej zakończyć przygotowania"
METEO
Były minister obrony Kazachstanu Dauren Kosanow
14 żołnierzy zginęło w czasie ćwiczeń. Trzy dni później minister stracił stanowisko
Świat
1 godz 2 min
pc
Od "bękarta" do "zdobywcy". Jak Wilhelm wywalczył sobie angielski tron?
Sekcja Archeo
Luiz Inacio Lula da Silva
Prezydencki zakaz tuż przed wyborami. "To jest jak rak"
BIZNES
Zginął mężczyzna jadący autem
Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, nie żyje mężczyzna
Łódź
Jeden z poszkodowanych podczas napaści ks. Adrian wygłosił kazanie na mszy świętej sprawowanej w intencji śp. ks. Stanisława Zbojnowicza w kościele rektoralnym pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu
"Odpowiedzią na zło powinny być dobro i przebaczenie"
Rzeszów
imageTitle
Hurkacz nie do zatrzymania. Ma półfinał w Chengdu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica