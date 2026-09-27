Wybory prezydenta Krakowa. Relacja na żywo

Ponieważ nikt z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 50 procent plus jeden głos, 11 października odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej Gibała (36,6 procent głosów) i Piątkowska (24,4 procent).

Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 19,6 procent, Aleksandra Owca z Razem (8,7 procent), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (6,1 procent), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,2 procent) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji (0,4 procent)