Wybory prezydenta Krakowa. Relacja na żywo
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Relacja na żywo:
Sławomir Ćwik (Centrum): przegranymi są mieszkańcy Krakowa, bo od pół roku nie mają prezydenta.
Dariusz Wieczorek (Lewica): nie jesteśmy z tego wyniku zadowoleni, liczyliśmy na więcej.
Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy według exit poll otrzymała 6,1 procent.
Michał Wójcik (PiS): Monika Piątkowska przegrała.
Jego zdaniem świadczy o tym różnica zaledwie pięciu punktów procentowych między Piątkowską a Michałem Drewnickim, kandydatem PiS.
Michał Szczerba (KO) w studiu TVN24: Monika Piątkowska ma pomysł, jak wykorzystać te dwa lata.
Jak powiedział Drewnicki, ostatni czas był trudny dla Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na rozłam i problemy z otrzymaniem subwencji. - Jestem z tego wyniku bardzo dumny i zadowolony - zapewnił.
Michał Drewnicki: jestem zadowolony z pracy ludzi mojego sztabu, jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy.
Ponieważ nikt z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 50 procent plus jeden głos, 11 października odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej Gibała (36,6 procent głosów) i Piątkowska (24,4 procent).
Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 19,6 procent, Aleksandra Owca z Razem (8,7 procent), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (6,1 procent), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,2 procent) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji (0,4 procent)
Piątkowska podziękowała premierowi Donaldowi Tuskowi za poparcie, a także szefowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
Monika Piątkowska: walczymy o uczciwy, transparentny Kraków, idziemy dalej, to będą dwa tygodnie ciężkiej pracy.
Kandydatka wspierana przez KO i PSL zajęła drugie miejsce z poparciem 24,4 procent.
Gibała zapowiedział, że o 6.45 jutro będzie rozdawał obwarzanki na Rondzie Mogilskim.
Łukasz Gibała: samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki, możemy być dumni, że tylu Krakowian wzięło udział w wyborach.
Frekwencja według sondażu wyniosła 41,9 procent.
Łukasz Gibała: osiągnęliśmy wspaniały wynik, wielkie brawa!
- Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień - skomentował.
Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 36,6 procent głosów.
Łukasz Gibała (36,6 procent głosów) i Monika Piątkowska (24,4 procent) przechodzą do drugiej tury wyborów!
Oto sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Krakowa:
Mieszkańcy Krakowa głosują w 454 obwodach. Zgodnie z planem lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 21. Nie ma informacji o tym, żeby głosowanie zostało przedłużone.
Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone około godziny 4 rano.
Nasi reporterzy są w sztabach Łukasza Gibały, Moniki Piątkowskiej i Michała Drewnickiego.
Rozpoczął się wieczór wyborczy w TVN24 i w TVN24+!
Nie licząc incydentu na Woli Justowskiej, wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Wcześniej policja poinformowała o pojedynczym przypadku złamania ciszy wyborczej - przez umieszczenie agitującego wpisu w portalu społecznościowym.
Policja zidentyfikowała starszego mężczyznę, który przyszedł do jednego z lokali wyborczych na Woli Justowskiej, pobrał kartę do głosowania, a następnie podarł ją i wyrzucił do śmieci.
Wieczór wyborczy na antenie TVN24 i w TVN24+ rozpocznie się o godzinie 20.45. Jak tylko zakończy się głosowanie i cisza wyborcza - według planu o godzinie 21 - podamy wyniki sondażu exit poll.
TUTAJ SPRAWDZISZ WYNIKI WYBORÓW W KRAKOWIE
Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa
Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.
Początkowo Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów. 23 września Jan Hoffman wycofał swoją kandydaturę, ale jego nazwisko pozostało na kartach wyborczych, gdyż zostały już wydrukowane.
Kandydaci to:
- Michał Drewnicki, 36 lat, członek Prawa i Sprawiedliwości, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość;
- Łukasz Gibała, 49 lat, bezpartyjny, zgłoszony przez KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców;
- Daria Gosek-Popiołek, 41 lat, bezpartyjna, zgłoszona przez KW Nowa Lewica;
- Michał Klimek, 54 lata, członek Konfederacji Korony Polskiej, zgłoszony przez KW Konfederacja Korony Polskiej;
- Aleksandra Owca, 34 lata, członkini Partii Razem, zgłoszona przez KW Razem;
- Monika Piątkowska, 52 lata, członkini Koalicji Obywatelskiej, zgłoszona przez KWW Moniki Piątkowskiej - Ponad Podziałami;
- Sławomir Pietrzyk, 75 lat, bezpartyjny, zgłoszony przez KW Socjaldemokracja Polska.