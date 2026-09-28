Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę
Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę
Wybory prezydenckie w Krakowie 2026
|

Trzy twarze lewicy w Krakowie

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Aleksandra Owca, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek
Aleksandra Owca, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Łukasz Gibała, Aleksandra Owca i Daria Gosek-Popiołek - to kandydaci, którzy zyskali w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosy lewicowych wyborców. Elektorat Lewicy z ostatnich wyborów parlamentarnych wydaje się być najbardziej zagubiony - pękł na trzy niemal równe części. Razem świętuje, Nowa Lewica zapadła się pod ziemię, a Łukasz Gibała ze stoickim spokojem rozpoczął kampanię przed drugą turą. Artykuł dostępny w subskrypcji

Zdecydowanym zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie jest Łukasz Gibała. Lider Krakowa dla Mieszkańców otrzymał poparcie na poziomie 36,4 proc., podczas gdy Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL, dostała 29,9 proc. To oznacza, że oboje spotkają się w drugiej turze. Nie ma tu zaskoczenia, bo niemal wszystkie dotychczasowe sondaże wskazywały na taką konfigurację - pytanie brzmiało jednak, jaka będzie różnica w poparciu dla obojga polityków.

Trzeci był Michał Drewnicki z PiS, na którego zagłosowało 17,5 proc. wyborców.

Równie ciekawa walka toczyła się jednocześnie po lewej stronie sceny politycznej, poza podium. O jak najlepszy wynik walczyły Aleksandra Owca z Razem oraz Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Była to jednak potyczka nie tyle o wejście do drugiej tury, co o rolę lidera na lewicy.

Wyniki lewicowych kandydatów

W 2023 roku Nowa Lewica i Razem szły do Sejmu z jednej listy. Z ramienia Razem znalazły się na niej i Daria Gosek-Popiołek (dostała mandat), i Aleksandra Owca (bez sukcesu), które przez dłuższy czas blisko współpracowały. Teraz stanęły naprzeciwko siebie jako rywalki. Wykorzystał to Łukasz Gibała, który w dwóch debatach poprosił każdą z nich o to, by powiedziały trzy miłe rzeczy o tej drugiej.

W wyborach okazało się, że wyższe poparcie ma w Krakowie Aleksandra Owca, na którą zagłosowało 6,9 proc. wyborców. Darię Gosek-Popiołek poparło zaledwie 4,8 proc. głosujących mieszkańców.

Teoretycznie na liście lewicowych kandydatów był też przedstawiciel Socjaldemokracji Polskiej, były radny Krakowa Sławomir Pietrzyk. Zagłosowało na niego jednak zaledwie 0,37 proc. wyborców. Dostał mniej niż tysiąc głosów.

Podsumowując, 12 procent dla lewicowych kandydatek w drugim co do wielkości mieście w Polsce. Ten rezultat oznacza dla Nowej Lewicy i dla Razem jedno: groźbę nieprzekroczenia pięcioprocentowego progu wyborczego w wyborach parlamentarnych 2027.

"Co jeszcze mielibyśmy zrobić?". Posłanka Lewicy odpowiada na krytykę

Sondaże przedwyborcze wskazywały raz na przewagę kandydatki Razem, innym razem na wyższy wynik Darii Gosek-Popiołek. - Przyznaję, że liczyliśmy na więcej, ale wiemy, jak działają sondaże, że niektórzy już kładli się prezydentami, a potem okazywało się, że tak nie jest - mówiła podczas wieczoru wyborczego posłanka Nowej Lewicy. W jej sztabie mimo wymuszonych uśmiechów panowała posępna atmosfera.

Daria Gosek-Popiołek
Daria Gosek-Popiołek
Źródło zdjęcia: TVN24

Aleksandra Owca na wieczorze wyborczym przyznała, że żałuje, iż w drugiej turze zabraknie - w jej ocenie - kandydata gotowego jednoznacznie bronić usług publicznych oraz zdrowia mieszkańców Krakowa.

W mediach społecznościowych czołowi politycy Nowej Lewicy zapadli się pod ziemię - dotyczy to przede wszystkim Włodzimierza Czarzastego i Magdaleny Biejat. Szefowa Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska w poniedziałek odpisała jednak na wiele krytycznych pod adresem partii wpisów. Stwierdziła między innymi, że Daria Gosek-Popiołek została kandydatką Lewicy, bo "zrobiła wynik 40 tys głosów [w wyborach do Sejmu - red.] i przeskoczyła jedynkę i bo jest jedyną posłanką z Krakowa oraz bo sondaże dawały jej całkiem spore szanse [pisownia oryginalna - red.]".

Odpowiadając na zarzut, że działacze Nowej Lewicy nie pomogli Gosek-Popiołek w kampanii, Żukowska napisała: "Daliśmy jej cały aparat organizacyjno-finansowy, zebraliśmy podpisy, zrobiliśmy kampanię w Internecie, wspieraliśmy osobiście na miejscu. Co jeszcze mielibyśmy zrobić?".

Zupełnie inaczej wygląda przekaz w Razem. "Kolejny raz okazało się, że wydumane sondaże można włożyć między bajki. Po świetnej kampanii, pełnej energii i zaangażowania wolontariuszy, Aleksandra Owca z wynikiem 7 proc. zajęła czwarte miejsce w wyborach w Krakowie" - napisała posłanka Marcelina Zawisza.

"Z badań wynika, że Razem w Krakowie może liczyć na 10 procent. To dobra baza przed kampanią w 2027 roku. Kampania Aleksandry Owcy czy Adriana Zandberga pokazuje jedno: Razem w 2027 roku wchodzimy do Sejmu i - jeżeli od nas będzie zależała większość - kończy się czas koryciarzy, a zaczyna czas polityki nastawionej na działanie dla mieszkańców i mieszkanek naszego kraju" - napisała Zawisza.

Aleksandra Owca
Aleksandra Owca
Źródło zdjęcia: TVN24

Poseł Razem Maciej Konieczny podkreślił, że spędził w Krakowie ostatni tydzień i jest "pełen podziwu" dla Owcy. Zaznaczył, że te wybory były dla partii trudne, bo "przypadały na czas, gdy w Krakowie nie ma studentów, a bezpartyjny lider sondaży Łukasz Gibała zgarniający w Krakowie większość głosów protestu najsilniejszy jest w tych samych grupach wiekowych", co partia Razem.

"Najważniejsze jest jednak to, że Razem raz jeszcze udowodniło, że jest w stanie znacząco poprawić swój wynik w kampanii wyborczej" - napisał Konieczny. Z kolei Adrian Zandberg udostępnił nagranie z wieczoru wyborczego.

Lewica podzielona

Wyników kandydatek Razem i Nowej Lewicy nie da się jednak wprost przełożyć na poparcie obu tych partii wśród krakowskich wyborców. Po pierwsze dlatego, że frekwencja wyniosła zaledwie 43,5 proc. Dość niskie zaangażowanie Krakowian w te wybory było do przewidzenia, bo mieszkańcy zmęczeni są już dziewiątym miesiącem walki politycznej w dawnej stolicy - wcześniej związanej z referendum, a dziś z wyborami. Po drugie - lewicowych wyborców przyciągał także Łukasz Gibała.

Pozostało 35% artykułu
Udostępnij:
Tagi:
KrakówNowa LewicaLewicaRazemPartia RazemWyboryŁukasz Gibała
Czytaj także:
Donald Trump
Trump: rozmawiałem z Zełenskim, powiedziałem mu
BIZNES
imageTitle
Mecze Legii bez kibiców gości. Zaskakujące powody
Najnowsze
Serhij T. usłyszał wyrok: dożywocie
Serhij T. skazany za zabicie żony i dwóch córek. "Dopuścił się każdej z przypisanych mu zbrodni"
Poznań
Pilne
Alert RCB, polska poderwała lotnictwo. "Znajdź bezpieczne miejsce"
Polska
Dua Lipa
Dua Lipa na weselu kuzyna. Tańczyli z ojcem ze szklankami na głowie
Kultura i styl
Obywatel Białorusi Vitali S. jest oskarżony o przygotowywanie aktu dywersji na terenie Polski
Białorusin skazany za działanie na rzecz obcego wywiadu
Lublin
Trump/CNN
Trump spotkał się z szefem Anthropic. Nie chce hamulca dla AI
BIZNES
imageTitle
Wygrała maraton, trafiła prosto na stół operacyjny
EUROSPORT
imageTitle
"Nie oglądam i nie wiem, o co w tym chodzi". Burza po słowach piłkarza kadry o sukcesie siatkarzy
EUROSPORT
Starship na orbicie
Megarakieta Starship dotarła na orbitę
METEO
miażdżyca AdobeStock_1970036255
Serce wysyła sygnały za późno. Wystarczy jedno badanie
Anna Bielecka
Policja zatrzymała kierowcę
Potrącił trzy osoby i uciekł. "To nie był zwykły wypadek"
Poznań
Narodowości zatrzymanych przy bazie RAF "można się domyślić". Nie z tego zdjęcia
FAŁSZNarodowości zatrzymanych przy bazie "można się domyślić". Nie z tego zdjęcia
Michał Istel, Szymon Rębowski
Andrzej Stróżny
Były szef CBA z zarzutami
Robert Zieliński
Zderzenie na dk 79
Karambol z udziałem tirów. Droga krajowa zablokowana
WARSZAWA
Kopalnia węgla brunatnego Konin (ilustracyjne)
Pół tysiąca osób. Cięcia w polskim gigancie
BIZNES
Lotnisko Warszawa-Modlin
Samolot lądował bez podwozia. Musieli wstrzymać operacje lotnicze
WARSZAWA
shutterstock_2410063629
Dni będą ciepłe, ale noce - prawdziwie jesienne
METEO
Atak na budynek Akademii Nauk w Kijowie
"Cynizm Rosji nie ma dna". Zaatakowali w centrum Kijowa
Świat
imageTitle
Wielki triumf Hurkacza. Zagra o tytuł w Chinach
EUROSPORT
Zondacrypto
Sprawa Zondacrypto. Specjalny zespół powołany
Polska
Czarna substancja na plaży w Dębinie (Pomorskie)
Czarna substancja na wielu kilometrach plaży. "Mamy pewne podejrzenia"
Pomorze
Aquapark Fala
Siedmiolatek utonął w basenie. Zrekonstruowali przebieg tragicznego zdarzenia
Łódź
shutterstock_2688189263
Nvidia ogłasza największe zwiększenie skupu akcji w historii
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Fragment ogrodzenia przygniótł pięciolatkę. Dziewczynka nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko
Chłopca śmiertelnie przygniótł samochód. Śledztwo
Trójmiasto
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Chcieli odwołać Rafała Trzaskowskiego. Koniec zbierania podpisów
WARSZAWA
Zasłonięte mozaiki na Notre-Dame-du-Rosaire w Lourdes
Papież w Lourdes. Przed wizytą zasłonięto słynne mozaiki
Świat
Waldemar Żurek
Żurek: zaczynają się wykopki
Polska
Nvidia Hugging Face
Nvidia reaguje na ataki agentów AI. Nowe narzędzia mają zatrzymać je w izolacji
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica