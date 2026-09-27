Łukasz Gibała: wygraliśmy pomimo spirali hejtu

Przemówienie Łukasza Gibały po wynikach exit poll Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Według exit poll pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 36,6 procent głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z poparciem 24,4 procent.

Ponieważ żadne z kandydatów nie uzyskało wymaganej większości 50 procent plus jeden głos, 11 października odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej Gibała i Piątkowska, czyli ci z siedmiorga kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze.

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Gibała: samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki

- Osiągnęliśmy ten wynik pomimo że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego. Pomimo że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna. Mimo że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień - powiedział podczas wieczoru wyborczego lider sondażu exit poll Łukasz Gibała, kandydat bezpartyjny, szef stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.

Łukasz Gibała Źródło zdjęcia: TVN24

Polityk podkreślił, że cieszy go, że wielu mieszkańców miasta "nie uległo perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich". - To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki - stwierdził.