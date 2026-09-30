Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Kiedy ślubowanie nowego prezydenta Krakowa? Padła konkretna data

|
Rada miasta Krakowa
Ruszyła kampania przed drugą turą. Łukasz Gibała rozdawał obwarzanki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ślubowanie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się 21 października - poinformował nas przewodniczący rady miasta Jakub Kosek. Termin wynika z przepisów, które przewidują objęcie urzędu po maksymalnie 14 dniach od ogłoszenia wyniku wyborów. W drugiej turze 11 października zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. W walce o głosy będą brać udział lider Krakowa dla Mieszkańców Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL. Gibała uzyskał w pierwszej turze 36,38 proc. poparcia, a Piątkowska - 29,91 proc.

Ślubowanie nowego prezydenta Krakowa. Termin

Bez względu na wynik nowy prezydent obejmie urząd jeszcze w tym samym miesiącu. Jak poinformowała nas Barbara Golanko, dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, według ustawy o samorządzie gminnym nowy prezydent ma złożyć ślubowanie nie później niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku wyborów w dzienniku urzędowym. Nastąpi to na pierwszej sesji rady przypadającej po tym obwieszczeniu.

Przewodniczący rady miasta Jakub Kosek poinformował nas, że ślubowanie nowego prezydenta nastąpi w środę 21 października. Na ten dzień jest już zaplanowana sesja.

Kadencja nowego prezydenta Krakowa nie będzie trwała pięciu lat - tak jak wynikałoby to ze zwykłych przepisów. Przedterminowe wybory zostały w Krakowie rozpisane po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego w maju bieżącego roku i z tego powodu następny włodarz miasta będzie miał za zadanie dokończenie jego kadencji, która potrwa do 2029 roku. Wtedy w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe.

Rada miasta Krakowa
Rada miasta Krakowa
Źródło zdjęcia: Art Service/PAP

Oprócz Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa brało udział pięcioro innych kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze 27 września.

Trzeci najlepszy wynik zdobył Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości (17,5 proc.), a czwarta była Aleksandra Owca z Razem (6,91 proc.). Na kolejnych miejscach byli: Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.).

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
KrakówWyboryKrajowe Biuro Wyborcze
Czytaj także:
Arkadiusz Milik
Arkadiusz Milik wyprzedzał na pasach tuż przed radiowozem i odjechał bez mandatu
WARSZAWA
Andrzej Domański
Polska na spotkaniu G20. "Sukces ponad trzech dekad transformacji"
BIZNES
FlyDubai
"Zapobiegnięto katastrofie o ogromnych rozmiarach". Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot
Świat
Kosiniak
Szef MON o stałej bazie USA: dzisiaj rano otrzymałem informację od ambasadora
Polska
Starosta podpisał list intencyjny z dzielnicą Shaxian w mieście Sanming
Kontrowersyjna wyprawa do Chin. Starosta i znajomi pokazują rozliczenia
Białystok
trump literowka
"To absurdalne, że nikt nie zauważył tej literówki"
Świat
Ciągnik był zdezelowany a kierujący pijany
Popękane opony, brak szyb i lusterek, a kierowca pijany
Trójmiasto
TANKOWANIE paliwo stacja
Dwa kluczowe zagrożenia rosnących cen paliw. "Nie ma elektrycznych czołgów"
BIZNES
W sprawie śmierci harcerza oskarżone są dwie osoby
15-latek zginął, gdy zdobywał harcerską sprawność. Jedna rozprawa i koniec procesu
Poznań
Motocyklista uderzył w bariery
Motocyklista uderzył w bariery ochronne, nie żyje 19-letnia pasażerka
Katowice
1 godz 3 min
Donald Tusk, Karol Nawrocki
"Większość polityków nie ma pojęcia". Ważna ustawa na biurko prezydenta
Podcast polityczny
Trump: uwielbiam Polskę, ma też dobrego prezydenta
Trump i pytanie o stałą bazę wojskową w Polsce. Tak odpowiedział
Świat
Małgorzata Gowin
Nie żyje Małgorzata Gowin. Zostawiła pożegnalną wiadomość
Polska
17-latek został aresztowany
17-latek wysiadł z pociągu i został zatrzymany
Rzeszów
imageTitle
Polska - Rumunia w Lidze Narodów. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Koszmar ośmiolatka w rodzinie zastępczej. Był bity kijem i wyganiany z domu
Łódź
Po 18 latach policjanci wskazali podejrzanego
Ślady z taśmy wskazały zabójcę. Wnuk ofiary zatrzymany po 18 latach
Poznań
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Są pomijane, a mogą pełnić kluczową rolę dla klimatu
METEO
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane o inflacji w Polsce. "Wyraźny wzrost cen paliw"
BIZNES
imageTitle
Zabrakło mocy. Kawa za burtą w Pekinie
EUROSPORT
Polska poderwała myśliwce
Atak Rosji na Ukrainę. Był alert RCB i poderwane samoloty
Polska
Protesty w Madrycie
Rośnie liczba protestujących. "Nie mamy gdzie mieszkać"
BIZNES
Mężczyzna został aresztowany, grozi mu do ośmiu lat więzienia
Groził partnerce bronią, padł strzał
Lublin
plecak survival shutterstock_2612749861
Połowa Polaków gotowa do ewakuacji w pół godziny. Nowy sondaż
Polska
Mężczyźni kradli bydło w Niemczech i specjalnie przystosowaną ciężarówką przywozili do Polski
Kradli bydło Niemczech i przewozili do Polski
Wrocław
Pasażerowie na stacji Warszawa Wileńska
Uszkodzony kabel urządzeń sterowania, drugi dzień utrudnień na kolei
WARSZAWA
imageTitle
Media: dwukrotny mistrz NBA aresztowany
EUROSPORT
komputer laptop shutterstock_2558746171
Odmowa dla Izraelczyka. Powodem "względy bezpieczeństwa"
BIZNES
18-latkowi grozi 20 lat więzienia
Dwie osoby ciężko ranne, 18-latkowi grozi 20 lat więzienia
Wrocław
Piąty pasażer podróżował w bagażniku
Pasażer w bagażniku. 18-latek stracił prawo jazdy
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica