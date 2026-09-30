Kiedy ślubowanie nowego prezydenta Krakowa? Padła konkretna data

Ruszyła kampania przed drugą turą. Łukasz Gibała rozdawał obwarzanki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP

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Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. W walce o głosy będą brać udział lider Krakowa dla Mieszkańców Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL. Gibała uzyskał w pierwszej turze 36,38 proc. poparcia, a Piątkowska - 29,91 proc.

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Ślubowanie nowego prezydenta Krakowa. Termin

Bez względu na wynik nowy prezydent obejmie urząd jeszcze w tym samym miesiącu. Jak poinformowała nas Barbara Golanko, dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, według ustawy o samorządzie gminnym nowy prezydent ma złożyć ślubowanie nie później niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku wyborów w dzienniku urzędowym. Nastąpi to na pierwszej sesji rady przypadającej po tym obwieszczeniu.

Przewodniczący rady miasta Jakub Kosek poinformował nas, że ślubowanie nowego prezydenta nastąpi w środę 21 października. Na ten dzień jest już zaplanowana sesja.

Kadencja nowego prezydenta Krakowa nie będzie trwała pięciu lat - tak jak wynikałoby to ze zwykłych przepisów. Przedterminowe wybory zostały w Krakowie rozpisane po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego w maju bieżącego roku i z tego powodu następny włodarz miasta będzie miał za zadanie dokończenie jego kadencji, która potrwa do 2029 roku. Wtedy w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe.

Rada miasta Krakowa Źródło zdjęcia: Art Service/PAP

Oprócz Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa brało udział pięcioro innych kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze 27 września.

Trzeci najlepszy wynik zdobył Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości (17,5 proc.), a czwarta była Aleksandra Owca z Razem (6,91 proc.). Na kolejnych miejscach byli: Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.).