Jak informowaliśmy na tvn24.pl w dziesięciu województwach w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów otrzymał Rafał Trzaskowski. Pozostałe sześć regionów zdobył Karol Nawrocki. We wszystkich województwach podium zamyka Sławomir Mentzen. Jeśli chodzi o powiaty, to północ i cały zachód należy do kandydata KO, wschód i centrum Polski do Karola Nawrockiego. Są jednak miejsca, gdzie mimo zwycięstwa jednego kandydata w całym województwie, jego kontrkandydat wygrywał znacząco w dużych miastach.