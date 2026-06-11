Przekroczył prędkość o ponad 90 kilometrów na godzinę. Nie po raz pierwszy
Policjanci ze Złotoryi zatrzymali kierowcę BMW, który jechał autostradą A4 z prędkością 203 kilometrów na godzinę. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 110, co oznacza, że mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 90 kilometrów na godzinę. Za kierownicą siedział 58-letni mieszkaniec Wrocławia.
Ukarany wysokim mandatem
"Mężczyzna popełnił wykroczenie w warunkach tzw. recydywy drogowej, co oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch lat ponownie dopuścił się tego samego rodzaju naruszenia przepisów ruchu drogowego. W związku z tym zastosowano wobec niego podwójną wysokość grzywny przewidzianą przez obowiązujące przepisy" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi.
58-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości pięciu tysięcy złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.