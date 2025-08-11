Tragedia w kamieniołomie. Spadł ze skały, nie żyje

Jawor na Dolnym Śląsku

Do tragedii doszło w niedzielę, 10 sierpnia, około godziny 18:15, na terenie kamieniołomu Zimnik. Do służb wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który wchodząc na półkę skalną, poślizgnął się, wpadł do wody i zniknął pod jej taflą.

Nie żyje mężczyzna, który wpadł do wody w kamieniołomie Zimnik Źródło: Policja Jawor

"Strażacki nurek odnalazł poszkodowanego na głębokości 25 metrów, po czym przetransportowano go łodzią ratowniczą na brzeg, gdzie dwa zespoły ratownictwa medycznego podjęły walkę o życie mężczyzny. Pomimo intensywnych działań ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.