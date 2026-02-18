Zderzenie trzech ciężarówek na A4. Jedna spłonęła

Zgorzelec (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

W środę, 18 lutego około godziny 11:30 na autostradzie A4 w kierunku Niemiec doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów ciężarowych.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mann nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył ciężarówki marki Mercedes, a ta na zasadzie domina uderzyła w poprzedzający pojazd, również marki Mercedes" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu.

TIR spłonął na A4 w kierunku Niemiec Źródło: KPP w Zgorzelcu

W wyniku zderzenia jedna ciężarówka spaliła się. 57-latek został przewieziony do szpitala.

Ruch w kierunku Niemiec odbywa się jednym pasem.

Zderzenie trzech ciężarówek Źródło: KPP w Zgorzelcu

Opracowała Svitlana Kucherenko