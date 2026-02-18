Zderzenie trzech ciężarówek na A4. Jedna spłonęła

W środę, 18 lutego około godziny 11:30 na autostradzie A4 w kierunku Niemiec doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów ciężarowych.
"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mann nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył ciężarówki marki Mercedes, a ta na zasadzie domina uderzyła w poprzedzający pojazd, również marki Mercedes" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu.
W wyniku zderzenia jedna ciężarówka spaliła się. 57-latek został przewieziony do szpitala.
Ruch w kierunku Niemiec odbywa się jednym pasem.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Zgorzelcu