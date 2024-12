Zostawił chorego psa bez wody i jedzenia, nie udało się go uratować

Akt oskarżenia

- Marek B. oskarżony jest o to, że od nieustalonego okresu do 4 czerwca 2024 roku we Wrocławiu znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad pozostającym pod jego opieką psem rasy mieszanej w ten sposób, że utrzymywał go w stanie nieleczonej choroby, która spowodowała wyciek ropy z licznych przetok, z których wskutek braku leczenia wychodziły żywe larwy much. Ponadto oskarżony rażąco zaniedbał psa, który był niedożywiony i nie miał dostępu do wody i karmy, co w konsekwencji doprowadziło do jego śmierci w dniu 5 czerwca 2024 roku - poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.