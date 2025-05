Zderzenie autobusu z tramwajem. 13 osób rannych

Wrocław (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

13 osób zostało rannych po zderzeniu autobusu z tramwajem we Wrocławiu, siedem z nich trafiło do szpitala. Na miejscu nadal pracują służby. Droga w miejscu wypadku jest nieprzejezdna.

Do wypadku doszło około godziny 14.30 na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Różyckiego we Wrocławiu. Jak przekazał nam kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik komendanta miejskiego policji we Wrocławiu, w pojazdach łącznie było prawie 100 osób.

Kilkanaście osób zostało rannych, ale - jak przekazał policjant - do szpitala trafiło siedem osób.

Nie ma informacji o osobach poważniej rannych.

Wypadek we Wrocławiu Źródło: mł. bryg. Marcin Juszkiewicz

Droga zablokowana

W wypadku udział brał autobus linii D i tramwaj nr 9. Kom. Jabłoński dodał, że relacje kierowcy autobusu oraz motorniczego nie są jednoznaczne. Mężczyźni byli trzeźwi. Policja zabezpiecza monitoring z miejsca zdarzenia.

Skrzyżowanie, na którym doszło do wypadku jest nieprzejezdne. Na miejscu jest kilka zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie.

Komunikacja miejska jeździ objazdami.

Wypadek we Wrocławiu Źródło: mł. bryg. Marcin Juszkiewicz