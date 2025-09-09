Zamaskowani wandale zatrzymali tramwaj i zniszczyli go farbą. Nagranie

Atak na tramwaj we Wrocławiu Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do incydentu doszło pod koniec sierpnia na pętli tramwajowej Krzyki we Wrocławiu.

- Siedmioosobowa grupa zamaskowanych ustawiła na torach kosz, a kiedy tramwaj zatrzymał się - wandale wyskoczyli na tor i zaczęli go obmalowywać sprayem. Kierowca ściągnął ten koszt z torów i kontynuował jazdę, ale im to nie przeszkodziło i dalej malowali po pojeździe. W tramwaju nie było pasażerów - informuje Marta Ester z MPK Wrocław

Kolejny tramwaj zniszczony Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Część z wandalów biegła po torowisku i jezdni, narażając na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu.

Zniszczony tramwaj został skierowany do zajezdni, gdzie przeszedł kosztowne czyszczenie. Jak informuje MPK Wrocław, usunięcie graffiti kosztowało blisko 10 tysięcy złotych.

Atak na tramwaj we Wrocławiu Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Sprawą zajmuje się wrocławska policja. MPK opublikowało nagrania z monitoringu, na których widać przebieg zdarzenia.

"Zobaczcie nagrania z monitoringu i pomóżcie ustalić sprawców! Za pomoc w identyfikacji wandali 10 000 zł nagrody!" - poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Seria ataków na pojazdy MPK

Tylko w tym roku MPK odnotowało już kilkanaście ataków wandali, z czego pięć w ostatnich tygodniach dotyczyło autobusów.

"Roczne straty wynikające z usuwania nielegalnego graffiti sięgają nawet 300 tysięcy złotych. To nie tylko koszty czyszczenia, ale też straty operacyjne – bo każdy zniszczony pojazd trzeba wycofać z ruchu" - dodaje.

Zamaskowani wandale zatrzymali tramwaj i zniszczyli go farbą Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia