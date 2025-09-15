Zaatakował żonę figurką. Powiedział, że "chciał jedynie lekko uszkodzić małżonkę"

Wrocław Źródło: Google Earth

Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 67-letniemu Markowi P. za usiłowanie zabójstwa żony.

Do zdarzenia doszło 27 marca 2025 roku w jednym z mieszkań we Wrocławiu. "Działając w zamiarze pozbawienia życia żony, zadał jej dwa ciosy w głowę kamienną podstawą od figurki papugi, a następnie dusił ją rękoma" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Kobieta doznała obrażeń głowy, które były poważne, ale nie zagrażały życiu. Zdołała się wyrwać i uciec.

Marek P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wyjaśniając, że nie miał zamiaru zabicia żony. Tłumaczył, że "chciał jedynie lekko uszkodzić małżonkę, by w ten sposób wstrzymać procedurę ich eksmisji z mieszkania", o której to procedurze jej nie powiedział.

Według opinii zespołu biegłych z zakresu psychiatrii i psychologa, mężczyzna w chwili ataku miał ograniczoną w znacznym stopniu zdolność rozpoznania znaczenia tego, co robi.

Wobec 67-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu nawet kara dożywocia.