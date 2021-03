"Pies spadł na chodnik z wysokości kilku pięter"

W połowie grudnia na jednym z wrocławskich osiedli znaleziono psa. L eżał pod oknami budynku i wył z bólu . - Wszystko wskazywało na to, że zwierzę nie padło ofiarą wypadku komunikacyjnego, a spadło z wysokości - mówiła Anna Chrobot, pełnomocnik wrocławskiej Ekostraży. I dodawała, że na początku nikt z mieszkańców bloku nie przyznawał się do psa. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

"Spadł z wysokości kilku pięter"

Dwóch oskarżonych

Pies musiał przejść dwie operacje. Ekostraż poinformowała, że do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi G. i Ireneuszowi I. Jak czytamy we wpisie, oskarżonych w tej sprawie jest dwóch, bo "panowie nie mogli zdecydować, kto wyrzucał, więc odpowiedzą za to obaj". G. i I., czyli właściciel psa i jego znajomy wskazywali jeden na drugiego i żaden do winy się nie przyznał. Mężczyźni oskarżeni są o znęcanie się nad psem. Grozi im do trzech lat więzienia.