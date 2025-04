Zepchnął motocyklistkę z drogi. Nagranie

Kierowca toyoty zepchnął motocyklistkę z drogi Źródło: STOP CHAM

Podczas wyprzedzania zahaczył motocyklistkę. Kobieta upadła na chodnik. Wyglądało to bardzo groźnie. Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci. Kierowca został ukarany mandatem.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 21 kwietnia, na Jagodnie we Wrocławiu. - Kierujący samochodem marki Toyota z niewiadomych przyczyn, podczas nieprawidłowego wyprzedzania, zahaczył motocyklistkę. Kobieta upadła na chodnik. Wyglądało to bardzo groźnie. Na szczęście, nic jej się nie stało - przekazał komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy policji we Wrocławiu.

Grupa STOP CHAM na Facebooku opublikowała nagranie ze zdarzenia.

Kierowca auta osobowego ukarany mandatem

Na podstawie nagrań z monitoringu oraz zeznań świadków policja ustaliła sprawcę.

- Mężczyzna przyznał się do winy. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a na jego konto powędrowało 10 punktów - wyjaśnia policjant.

