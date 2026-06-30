Wrocław Tramwaj zderzył się z autobusem Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: TVN24

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O godzinie 8.05 na ul. Strzegomskiej 148 (w kierunku Nowego Dworu), tramwaj linii 13 wjechał w tył autobusu linii 142 - poinformowała Marta Ester z biura prasowego MPK we Wrocławiu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło z winy motorniczego, który na przystanku najechał na tył autobusu MPK.

Tramwaj wjechał w tył autobusu we Wrocławiu Źródło zdjęcia: TVN24

Lekko poszkodowane są cztery osoby - te informacje potwierdzają policjanci.

- Sytuacja najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowana jako kolizja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło z winy motorniczego, który na przystanku najechał na tył autobusu MPK. Ustalamy szczegółowe okoliczności - poinformowała Anna Nicer z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej, służby MPK, policja oraz pogotowie. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 10.