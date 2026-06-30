Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Tramwaj zderzył się z autobusem

|
Tramwaj wjechał w tył autobusu we Wrocławiu
Do zdarzenia doszło we Wrocławiu
Źródło zdj. gł.: TVN24
Rano we Wrocławiu zderzył się autobus z tramwajem. W kolizji ucierpiało kilka osób. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

O godzinie 8.05 na ul. Strzegomskiej 148 (w kierunku Nowego Dworu), tramwaj linii 13 wjechał w tył autobusu linii 142 - poinformowała Marta Ester z biura prasowego MPK we Wrocławiu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło z winy motorniczego, który na przystanku najechał na tył autobusu MPK.

Tramwaj wjechał w tył autobusu we Wrocławiu
Tramwaj wjechał w tył autobusu we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: TVN24

Lekko poszkodowane są cztery osoby - te informacje potwierdzają policjanci.

- Sytuacja najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowana jako kolizja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło z winy motorniczego, który na przystanku najechał na tył autobusu MPK. Ustalamy szczegółowe okoliczności - poinformowała Anna Nicer z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej, służby MPK, policja oraz pogotowie. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 10.

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Źródło: TVN24
Tagi:
Drogi w PolscePolicjaWrocław
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Doszło do dachowania
Zderzył się z autem, dachował. Nie żyje 16-latka
Lublin
Ricky Martin
Koncertowe lato w Polsce. Sprawdź mapę tego, co najciekawsze
Tomasz-Marcin Wrona
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
METEO
Ambulans (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia w zakładzie. Zmarł jeden z pracowników
Rzeszów
Jacek Dubois - Roman Giertych
"Oczywiście złożymy zażalenie"
Polska
Aplikacja mObywatel
mObywatel ułatwia prowadzenie biznesu. Nowe narzędzia w aplikacji
BIZNES
imageTitle
Wściekły trener Niemców. Krytykuje sędziów, do dymisji się nie poda
EUROSPORT
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Inflacja wymyka się prognozom. "Rynek może zacząć wyceniać obniżki"
BIZNES
49 min
pc
Audyt po rządach PiS. "Niektóre ustalenia są wręcz bulwersujące"
News Michalskiego
imageTitle
Dramat bramkarza. Wepchnął sobie piłkę do siatki
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Śledztwo w sprawie "dwóch wież" umorzone
Polska
Open'er Festival
Open'er Festival 2026. Ile kosztują bilety i karnety?
Tomasz-Marcin Wrona
ropa paliwa
Rynek reaguje na wzrost ruchu w cieśninie Ormuz. Ropa tanieje
BIZNES
Szymon Hołownia
"Szałas na hałas". Ujawniamy, co Hołownia pisze o Polsce, koalicji i Nawrockim
Patryk Michalski
Ogólnopolska operacja "Kryształ"
Narkotyki w przesyłkach. Operacja "Kryształ" zakończona zatrzymaniami
Polska
pln pieniadze shutterstock_2161522551
Spirala zadłużenia w Polsce. Niemal co piąta osoba ma wielu wierzycieli
BIZNES
imageTitle
Po golu upadł na kolana. Poruszająca scena
EUROSPORT
Szpital Południowy w Warszawie
"Elity zrobiły sobie paśnik". Zandberg o "koryciarzach"
ROZMOWA PIASECKIEGO
Skutki ulew w Gryfinie
Zalania, powalone drzewa, dwie osoby poszkodowane. Straż pożarna: 1700 zgłoszeń
METEO
Donald Tusk
Gorący spór o pracę w upałach. "Możliwości są dwie"
Patryk Michalski
imageTitle
Darmowe "Polish dogs" na cześć Lewandowskiego. Szaleństwo w Chicago
EUROSPORT
AdobeStock_199625542
Mocny spadek Bitcoina. "Nie wygląda jak klasyczny kryzys"
BIZNES
imageTitle
Szalona noc na mundialu. Dogrywki i rzuty karne, potęgi za burtą
EUROSPORT
imageTitle
Wielka krytyka po przegranej Niemców. "Żenująca porażka"
EUROSPORT
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
131 kilogramów narkotyków w mieszkaniu. 27-latek zatrzymany
WARSZAWA
imageTitle
"Będzie jak maestro". Kibice w Chicago czekają na "Lewego"
EUROSPORT
15-letnia Oliwia zmarła w szpitalu
"To nie powinno tak wyglądać". 15-letnia Oliwia nie żyje, lekarze zawiadomili prokuraturę
"Uwaga!" TVN
upal sklej 04
Upały a praca w gastronomii. "Zrezygnujemy z kilku pozycji"
Polska
Upał w Warszawie
Upał i burze. Są ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia
METEO
45 min
pc
"Andrzej Wajda nie byłby zadowolony". Kontrowersje wokół wystawy w Senacie
Kultura polityczna
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica