Tramwaj zderzył się z autobusem
O godzinie 8.05 na ul. Strzegomskiej 148 (w kierunku Nowego Dworu), tramwaj linii 13 wjechał w tył autobusu linii 142 - poinformowała Marta Ester z biura prasowego MPK we Wrocławiu.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło z winy motorniczego, który na przystanku najechał na tył autobusu MPK.
Lekko poszkodowane są cztery osoby - te informacje potwierdzają policjanci.
- Sytuacja najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowana jako kolizja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło z winy motorniczego, który na przystanku najechał na tył autobusu MPK. Ustalamy szczegółowe okoliczności - poinformowała Anna Nicer z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej, służby MPK, policja oraz pogotowie. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 10.