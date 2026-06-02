Wrocław

"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik". Wiedzą, kto tak potraktował seniorkę

Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
Rowerzysta uderzył i popchnął 80-latkę
Źródło wideo: Walentyna Wnuk
Źródło zdj. gł.: Walenty Wnuk
Po trzech tygodniach poszukiwań rowerzysty, który potrącił i popchnął seniorkę we Wrocławiu, policja poinformowała, że zna tożsamość tego mężczyzny. Z komendą skontaktował się jego pełnomocnik.

We wtorek wrocławska policja poinformowała, że zna tożsamość mężczyzny, który miał potrącić i popchnąć kobietę. Zgłosił się jego pełnomocnik.

Do sytuacji na ścieżce rowerowej doszło 11 maja około godziny 9.15 na ulicy Pilczyckiej. 

- Szłam z domu w stronę chodnika, który jest przy ulicy, a ścieżka rowerowa przy płocie naszego osiedla. Chcąc dojść do chodnika dla pieszych, musiałam minąć ścieżkę dla rowerów. Nagle poczułam, że ktoś uderzył mnie kierownicą po prawej stronie. Patrzę - rowerzysta. Zapytałam: "proszę pana, dlaczego pan nie zadzwonił dzwonkiem, to bym przyspieszyła?". On się zdenerwował, zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik - relacjonowała tamto zdarzenie Walentyna Wnuk, doradczyni urzędu miasta do spraw seniorów.

Kobieta upadła, a rowerzysta po prostu odjechał. Jadącego rowerzystę nagrał monitoring, a sama sytuacja została zarejestrowana przez kamerę w jednym z samochodów.

Rowerzysta uderzył i popchnął 80-latkę
Źródło: Walentyna Wnuk

Pełnomocnik rowerzysty skontaktował się z policją

- Po publikacji wizerunku oraz przeprowadzeniu szeregu czynności operacyjnych i procesowych funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny widocznego na nagraniach monitoringu. Z funkcjonariuszami skontaktował się pełnomocnik 42-latka - poinformowała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wiadomo, że ustalono już termin czynności z podejrzewanym sprawcą zajścia. - Zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie - zapewnia policjantka.

Źródło zdjęcia: Walenty Wnuk
Mariusz Czykier
Źródło: tvn24.pl
