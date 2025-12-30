Uderzył pięścią 90-latkę. Kiedy upadła, kopnął

Mężczyzna brutalnie pobił 90-letnią kobietę Źródło: KMP we Wrocławiu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 15 grudnia po południu przy ulicy Kamiennej w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu. 56-letni mężczyzna zaatakował 90-letnią seniorkę wracającą ze sklepu.

Uderzył 90-latkę pięścią w twarz i ukradł jej portfel

Jak opisuje asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, sprawca wbiegł za kobietą do klatki schodowej pod pretekstem pytania, czy mieszka tam kobieta o podanych przez niego danych. - W momencie gdy seniorka odwróciła się, aby udzielić odpowiedzi, została uderzona z pięści w twarz, co doprowadziło ją do stanu bezbronności. Następnie napastnik ukradł jej portfel z dokumentami oraz gotówką w kwocie 100 złotych. Po dokonaniu kradzieży mężczyzna kopnął kobietę w twarz i uciekł z miejsca zdarzenia - informuje policjantka.

Mężczyzna brutalnie pobił 90-letnią kobietę Źródło: KMP we Wrocławiu

Zatrzymany w innym województwie

Mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa śląskiego. - Dzięki intensywnym działaniom policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, sprawca został namierzony i zatrzymany na terenie Częstochowy, dokąd uciekł po dokonaniu brutalnego ataku. Usłyszał już zarzut rozboju. Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy - podsumowuje asp. szt. Anna Nicer. Za brutalny atak na seniorce 56-latkowi grozi do lat 15 pozbawienia wolności.