Wrocław Tramwaj uderzył w autobus. Sześć osób trafiło do szpitala Oprac. Tomasz Mikulicz |

Tramwaj uderzył w tył autobusu Źródło zdj. gł.: Michał Medyński/wroclaw.pl

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W czwartek około godziny 15 na ul. Kosmonautów we Wrocławiu tramwaj uderzył w tył przejeżdżającego przez torowisko autobusu - podało biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Oficer prasowa KMP we Wrocławiu podkom. Aleksandra Freus przekazała, że sześć osób (pasażerów autobusu) doznało lekkich obrażeń w postaci zadrapań i otarć. W związku z tym zostali zabrani do szpitala na badania. Pasażerom tramwaju nic się nie stało.

Pasażerom tramwaju nic się nie stało Źródło zdjęcia: Michał Medyński/wroclaw.pl

Działa komunikacja zastępcza

Tramwaje linii 3, 10, 20 skracają swoje trasy do pętli Pilczyce.

Zadysponowano zastępczą komunikację autobusową na trasie Pilczyce - Leśnica, Leśnica - Pilczyce.

Sześć osób z autobusu trafiło do szpitala Źródło zdjęcia: Michał Medyński/wroclaw.pl