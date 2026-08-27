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Wrocław

Tramwaj uderzył w autobus. Sześć osób trafiło do szpitala

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Tramwaj uderzył w tył autobusu
Tramwaj uderzył w tył autobusu
Źródło zdj. gł.: Michał Medyński/wroclaw.pl
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We Wrocławiu na ulicy Kosmonautów tramwaj uderzył w tył przejeżdżającego przez torowisko autobusu. Na miejscu pracują służby. Lekkich obrażeń doznało sześciu pasażerów autobusu.

W czwartek około godziny 15 na ul. Kosmonautów we Wrocławiu tramwaj uderzył w tył przejeżdżającego przez torowisko autobusu - podało biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Oficer prasowa KMP we Wrocławiu podkom. Aleksandra Freus przekazała, że sześć osób (pasażerów autobusu) doznało lekkich obrażeń w postaci zadrapań i otarć. W związku z tym zostali zabrani do szpitala na badania. Pasażerom tramwaju nic się nie stało.

Pasażerom tramwaju nic się nie stało
Pasażerom tramwaju nic się nie stało
Źródło zdjęcia: Michał Medyński/wroclaw.pl

Działa komunikacja zastępcza

Tramwaje linii 3, 10, 20 skracają swoje trasy do pętli Pilczyce.  

Zadysponowano zastępczą komunikację autobusową na trasie Pilczyce - Leśnica, Leśnica - Pilczyce.

Sześć osób z autobusu trafiło do szpitala
Sześć osób z autobusu trafiło do szpitala
Źródło zdjęcia: Michał Medyński/wroclaw.pl
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dolnośląskiePolicja
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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