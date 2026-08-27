Tramwaj uderzył w autobus. Sześć osób trafiło do szpitala
W czwartek około godziny 15 na ul. Kosmonautów we Wrocławiu tramwaj uderzył w tył przejeżdżającego przez torowisko autobusu - podało biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
Oficer prasowa KMP we Wrocławiu podkom. Aleksandra Freus przekazała, że sześć osób (pasażerów autobusu) doznało lekkich obrażeń w postaci zadrapań i otarć. W związku z tym zostali zabrani do szpitala na badania. Pasażerom tramwaju nic się nie stało.
Działa komunikacja zastępcza
Tramwaje linii 3, 10, 20 skracają swoje trasy do pętli Pilczyce.
Zadysponowano zastępczą komunikację autobusową na trasie Pilczyce - Leśnica, Leśnica - Pilczyce.
Źródło: tvn24.pl