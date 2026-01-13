Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Śmierć 48-latka w noclegowni. Śledztwo prokuratury

Noclegownia we Wrocławiu
Wrocław
Źródło: Google Earth
Prokuratura we Wrocławiu bada sprawę śmierci 48-letniego mężczyzny, którego ciało z licznymi obrażeniami głowy znaleziono w noclegowni. Śledczy podejrzewają udział osób trzecich i wytypowali potencjalnych sprawców, ale nikt nie został jeszcze zatrzymany.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym, do którego miało dojść w nocy z piątku na sobotę w noclegowni przy ul. Małachowskiego we Wrocławiu.

"Możliwy udział osób trzecich"

- Znaleziono ciało 48-letniego mężczyzny, który miał liczne obrażenia głowy. Możliwy jest udział osób trzecich, wytypowano potencjalnych sprawców, są to osoby wcześniej karane, nie zostali jeszcze zatrzymani - przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Śledczy zabezpieczyli ślady, jedna osoba została zatrzymana i przesłuchana w charakterze świadka - to osoba w kryzysie bezdomności, która miała widzieć zdarzenie. 

Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24 Wrocław

Udostępnij:
TAGI:
WrocławProkuratura
Czytaj także:
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Przez Polskę przetacza się opadonośny front. Radar
METEO
Donald Trump
Kontrowersyjny wpis Trumpa. "Pełniący obowiązki"
Świat
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć szykuje zwolnienia grupowe
BIZNES
Agata Adamek: To była parodia? Żart?
"To nie jest przypadkowe spotkanie". Minister: wyjaśniamy, czy wiedziała o tym SOP
Polska
Krzysztof Krajewski
Rosja wezwała polskiego ambasadora. "Przedstawili swoje stanowisko"
Świat
Budynek parlamentu w Budapeszcie
Prezydent Węgier wyznaczył datę wyborów
Świat
noc, słaby śnieg
Szedł pieszo autostradą, twierdził, "że się zgubił". Kłopotów ma więcej
Katowice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Konstancina-Jeziorny
WARSZAWA
Temida
Sąd nieprawomocnie uchylił karę za reportaż "Czarno na białym" o Rydzyku
Polska
Mozambik. Zdjęcie z akcji ratunkowej podczas powodzi w 2000 roku
To zdjęcie stało się symbolem. Nie żyje "cudowne dziecko"
Świat
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
WARSZAWA
Miłosz Motyka
Minister o groźnym incydencie. "Takiego typu ataków jeszcze nie było"
BIZNES
Pani Marzena, poszkodowana przez ZUS
Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie
Agata Listoś-Kostrzewa
Michał Gramatyka
Wytknęli, co mówił o głosowaniu przez internet. "Przyjmuję z pokorą"
Polska
Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
Proces w sprawie fikcyjnego zatrudnienia Dariusza Mateckiego. Poseł PiS stawił się jako świadek
Szczecin
Lotnisko Wiedeń-Szwechat
Poważne utrudnienia na kilku lotniskach w Europie
METEO
Donald Trump
Fala krytyki po słowach Trumpa. "To kompletny odjazd"
BIZNES
imageTitle
Świątek dołączyła do Orkiestry. Wielka gratka dla kibiców
EUROSPORT
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Były współpracownik papieża skazany
Olsztyn
Nieudane wybory w Polsce 2050
Mówią o "kompromitacji". Co się wydarzyło podczas głosowania w Polsce 2050
Polska
ZIOBRO KOTECKA
Ziobro o to "wystąpił", partia pisze wprost. "Kotecka-Ziobro otrzymała ochronę"
Polska
Leki
Fałszywe leki, prawdziwe ofiary. GIF ostrzega
Zdrowie
Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
"Panika zapędziła go w głąb lasu, w obce i niebezpieczne dla niego środowisko"
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Awaria systemu sprzedaży. "Brak możliwości zakupu biletu online"
BIZNES
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko miało obrażenia, szpital zawiadomił policję
Kraków
shutterstock_2392341609
Większość z nas ma z tym problem. Naukowcy zaskoczeni, jak bardzo wpływa to na długość życia
Zdrowie
Marcin Kierwiński
Co dalej z komendantem SOP? Szef MSWiA: mam swoje zarzuty
Polska
warszawa - Luke79 shutterstock_2692460347
"Szkodzą ludziom". Minister zabiera głos
BIZNES
Nastolatkowie jechali hulajnogą
Dwóch na jednej hulajnodze w śnieżycy. Nastolatkowie mieli ze sobą walizkę
Opole
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica