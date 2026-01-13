Śmierć 48-latka w noclegowni. Śledztwo prokuratury

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym, do którego miało dojść w nocy z piątku na sobotę w noclegowni przy ul. Małachowskiego we Wrocławiu.
"Możliwy udział osób trzecich"
- Znaleziono ciało 48-letniego mężczyzny, który miał liczne obrażenia głowy. Możliwy jest udział osób trzecich, wytypowano potencjalnych sprawców, są to osoby wcześniej karane, nie zostali jeszcze zatrzymani - przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
Śledczy zabezpieczyli ślady, jedna osoba została zatrzymana i przesłuchana w charakterze świadka - to osoba w kryzysie bezdomności, która miała widzieć zdarzenie.
Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN 24 Wrocław