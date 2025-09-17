Skradziono rower wart 70 tysięcy złotych. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Wrocław Źródło: Google Earth

Do kradzieży roweru marki Specialized Epic 8 SW CARB/ASTRLBLU/ERGIN L o wartości 70 tysięcy złotych doszło 11 września 2025 roku w salonie rowerowym przy placu Grunwaldzkim 36 we Wrocławiu.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście. Jak informują, mimo podjętych działań dochodzeniowych i operacyjnych dotąd nie udało się zatrzymać złodzieja.

Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Policja zdecydowała się na publikację wizerunku mężczyzny, który poruszał się czarnym volkswagenem touranem. Według śledczych może mieć on "bezpośredni związek" ze sprawą lub posiadać informacje istotne dla śledztwa. Mundurowi podejrzewają, że osoba ta może przebywać na terenie województwa śląskiego.

Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia Źródło: KMP Wrocław

Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji mężczyzny. Kontakt możliwy jest pod numerami telefonów: 47 871 43 58, 47 87 132 90, adresem mailowym: patryk.zlotowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl, a także w najbliższej jednostce policji lub pod numerem alarmowym 112.

Śledczy zapewniają anonimowość osobom przekazującym informacje.