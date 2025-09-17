Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Wrocław

Skradziono rower wart 70 tysięcy złotych. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

PAN
Wrocław
Źródło: Google Earth
Policjanci z Wrocławia, w związku z kradzieżą roweru o wartości 70 tysięcy złotych, szukają mężczyzny zarejestrowanego przez kamery monitoringu. Ich zdaniem może mieć "bezpośredni związek" ze zdarzeniem lub posiadać istotne dla śledztwa informacje. Funkcjonariusze apelują o pomoc.

Do kradzieży roweru marki Specialized Epic 8 SW CARB/ASTRLBLU/ERGIN L o wartości 70 tysięcy złotych doszło 11 września 2025 roku w salonie rowerowym przy placu Grunwaldzkim 36 we Wrocławiu.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście. Jak informują, mimo podjętych działań dochodzeniowych i operacyjnych dotąd nie udało się zatrzymać złodzieja.

Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Policja zdecydowała się na publikację wizerunku mężczyzny, który poruszał się czarnym volkswagenem touranem. Według śledczych może mieć on "bezpośredni związek" ze sprawą lub posiadać informacje istotne dla śledztwa. Mundurowi podejrzewają, że osoba ta może przebywać na terenie województwa śląskiego.

Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia
Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia
Źródło: KMP Wrocław

Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji mężczyzny. Kontakt możliwy jest pod numerami telefonów: 47 871 43 58, 47 87 132 90, adresem mailowym: patryk.zlotowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl, a także w najbliższej jednostce policji lub pod numerem alarmowym 112.

Śledczy zapewniają anonimowość osobom przekazującym informacje.

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Wrocław

Madeleine McCann w chwili zaginięcia w 2007 roku miała trzy lata
Zaginięcie Madeleine McCann. Podejrzewany mężczyzna opuścił więzienie
Świat
imageTitle
Będzie drużyna z Izraela, nie będzie Vuelty. Miasta stawiają warunki
EUROSPORT
Mężczyzna z objawami zawału potrzebował pilnej pomocy (zdjęcie ilustracyjne)
Reforma szpitali staje się faktem. "Kluczowe są czas i jakość opieki"
Zdrowie
imageTitle
Zagrożony rekord z czasów NRD. Pobicie możliwe już w czwartek
EUROSPORT
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Nadchodzą zmiany w najmie
BIZNES
imageTitle
40-letni Fabiański wrócił do bramki. W drużynie młodzieżowej
EUROSPORT
Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia
Zamiast kontrolować, miał brać pieniądze. Inspektor podejrzany o korupcję
Rzeszów
imageTitle
Próbował opuścić Ukrainę, został zatrzymany. To były piłkarz Lecha
EUROSPORT
pcr test covid shutterstock_1686020212_S.jpeg
Mężczyzna chorował na COVID przez dwa lata bez przerwy. Jak to możliwe?
Zuzanna Kuffel
Nawrocki
Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza
Polska
restauracja hot pot
Milionowa kara dla nastolatków za zachowanie w restauracji
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, widok na Przedni Staw, 17 września 2025
Trudne warunki na szlakach. W Tatrach może spaść śnieg
METEO
shutterstock_1565664892
Katastrofa dotknęła 300 tysięcy gospodarstw. Jest pozew
BIZNES
Eksperyment procesowy prokuratury. Droga Krajowa 12 będzie zamknięta
Trzy lata wcześniej potrącono tam kobietę, zamkną ważną drogę
Łódź
Zniszczony amazoński las deszczowy (zdjęcie poglądowe)
W cztery dekady zniknął obszar wielkości Hiszpanii
METEO
Książę Harry
Książę Harry zamówił frytki w polskim food trucku. Pokazano zdjęcie
Rzeszów
Nawalny
Są wyniki badań. Wiadomo, dlaczego zmarł Nawalny
Świat
shutterstock_2617096901
Starcia z policją w pobliżu słynnej atrakcji. Polacy wśród ewakuowanych
BIZNES
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Konsumenci w lepszych nastrojach. Ważne dane
BIZNES
Demi Moore i Robert Redford w filmie "Niemoralna propozycja"
"Nie mogę przestać płakać". Gwiazdy wspominają Redforda
Kultura i styl
imageTitle
Młody Polak dobija się do Formuły 1. "Możemy być bardzo dumni"
EUROSPORT
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Tajemnicze zaginięcie w Warszawie. Nagle wysiadł z samochodu, nie miał butów
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk: polski żołnierz nie może zastanawiać się, czy zestrzelić drona
Polska
dolary shutterstock_494422168
Dolar blaknie, złoto błyszczy
BIZNES
Lis siedział pod mostem na betonowym murku
Jeden siedział pod mostem, drugi osunął się na parkingu. Pomogli lisom
Trójmiasto
Izraelska ofensywa w Gazie
Ofensywa Izraela "nie ma już żadnej logiki wojskowej"
Świat
Asteroida
Jest wielkości wieżowca, w czwartek zbliży się do nas
METEO
Donald Trump
Trump nagle zwrócił się do dziennikarza. "Cisza"
Świat
Warszawa. Skrzynki elektryczne w parku nad POW
Nowy, piękny park. A na pierwszym planie? Wystawa skrzynek technicznych
WARSZAWA
Luigi Mangione w sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku, wtorek, 16 września 2025 r.
Sąd oddalił dwa najcięższe zarzuty wobec Luigiego Mangione
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica