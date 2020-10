Na świat przyszły jaszczurcze bliźniaki. "To ewenement"

Dwie małe, choć mające już niemal 30 centymetrów długości, scynki nadrzewne przyszły na świat we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Na takie narodziny w zoo czekano od 10 lat. Teraz gadzim maluchom bacznie przypatrują się nie tylko ich opiekunowie, ale też matka, która broni potomstwa.

Młode scynki nadrzewne przyszły na świat 8 października. Bliźniaki powiększyły stado do sześciu osobników i tym samym spowodowały, że wrocławskie zoo ma jedną z największych, w Europie, grup tych jaszczurek. - Zazwyczaj rodzi się jedno młode, ale u nas urodziły się dwa, co jest ewenementem - podkreśla Damian Konkol, opiekun gadów w Zoo Wrocław.

Pierwsze od 10 lat

Na te narodziny w ogrodzie czekano od 10 lat. - Bardzo się cieszymy z tego przychówku. Scynk nadrzewny to nie jest zwierzę powszechnie spotykane i łatwo się rozmnażające, a na Wyspach Salomona - skąd pochodzi - coraz bardziej zagrożone wyginięciem na skutek polowań oraz wylesiania. To kolejny przypadek, kiedy hodowla w ogrodzie zoologicznym może uratować gatunek przed wymarciem – mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

Matka obrończyni

Maluchy - które w trakcie trwające kilka miesięcy ciąży rozwijają się w jajach wewnątrz organizmu matki - są dość duże, bo mają po około 30 cm. Jednak wciąż są mniejsze od dorosłych osobników niemal o połowę. A ich matka ma silnie, jak inne scynki nadrzewne, rozwinięty instynkt macierzyński. Bacznie obserwuje każdy ruch maluchów. - To jedne z nielicznych gadów, które opiekują się swoim potomstwem. Po urodzeniu przebywają z młodymi i bronią ich - opisuje Ratajszczak. A opiekun jaszczurek dodaje: - Samica po urodzeniu stała się bardzo agresywna i pilnuje swoich dzieci. A to nastręcza kłopotów w opiece nad nimi, bo gdy wchodzę do terrarium matka stara się bronić młodych.