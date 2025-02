Przewrócił konstrukcję, połamał dekoracje, poszarpał światełka i poszedł. Nagranie

czytaj dalej

Do prokuratury wpłynął wniosek komisji śledczej do spraw Pegasusa w sprawie zastosowania 30-dniowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry - poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Jak dodała, we wtorek wniosek zostanie przekazany do analizy od strony formalnej. Natomiast Ziobro zapowiedział, że skieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków - jak stwierdził - "nielegalnie działającej komisji śledczej ds. Pegasusa".