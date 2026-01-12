Potrącił strażnika miejskiego i uciekł

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ulicy Wita Stwosza we Wrocławiu. Jak poinformował wrocławski magistrat, strażnik miejski interweniował wobec kierowcy, który bez uprawnień zaparkował na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie wykonywania czynności kierowca potrącił funkcjonariusza i uciekł z miejsca zdarzenia.
Podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformowała, że do zdarzenia doszło przed godziną 15.
- W wyniku potrącenia strażnik został zabrany do szpitala na badania. Jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu - przekazała podkomisarz Freus.
Dodała, że sprawca wypadku został już wytypowany. - Policja zabezpieczyła monitoring i przesłuchała świadków zdarzenia - podkreśliła policjantka.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock