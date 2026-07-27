Wrocław Pobili parę i uciekli. Policja szuka sprawców Oprac. Svitlana Kucherenko |

Dwa ataki na obcokrajowców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do brutalnego pobicia doszło w niedzielę, 26 lipca około godziny 18.30 na ul. Okulickiego we Wrocławiu. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak do pary podbiega trzech mężczyzn.

Napastnicy zaatakowali mężczyznę, a gdy jego partnerka próbowała mu pomóc, również została pobita. Kobieta otrzymała kilka ciosów w twarz i głowę. Napastnicy bili mężczyznę pięściami w głowę i po całym ciele, następnie został on przewrócony na ziemię, gdzie był bity i kopany. Po ataku sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

Sprawą zajmuje się policja

O sprawie została powiadomiona policja. Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie tożsamości uczestników napaści.

- Właśnie przesłuchujemy tę parę. Zawiadomienie zostało przyjęte w kierunku pobicia. Trwają intensywne działania w kierunku namierzenia i zatrzymania sprawców - przekazała tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na razie nie są znane motywy działania napastników.