Pracowali bez przerwy niemal dwie doby. W leśnych skrytkach znaleźli pistolety, karabiny i amunicję

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli 36 jednostek broni i 17,5 tysiąca sztuk amunicji. Aresztowany został mężczyzna, który przewoził autem 20 komór zamkowych do pistoletów maszynowych UZI. Jak informują śledczy, w lesie miał skrytki, w których trzymał kompletną broń palną, między innymi pistolety i karabiny maszynowe.

Jak informuje CBŚP , funkcjonariusze z Wrocławia przez ostatnie miesiące działali, by zlikwidować wiodący przez Polskę "szlak przemytu nielegalnej broni palnej, jej istotnych elementów oraz amunicji". - W tym celu nawiązana została współpraca z organami ścigania kilku krajów Unii Europejskiej, przez które broń mogła być przemycana. Policjanci przeprowadzili akcję na Dolnym Śląsku, gdzie zatrzymali mężczyznę, który przyjechał do Polski z Czech - poinformowała rzeczniczka prasowa CBŚP podinspektor Iwona Jurkiewicz.

Karabiny i pistolety w leśnych skrytkach

W bagażniku samochodu osobowego, którym podróżował zatrzymany, funkcjonariusze znaleźli 20 komór zamkowych do pistoletów maszynowych UZI. Policjantka podkreśliła, że komory zamkowe stanowią istotny element broni palnej. - Wszystko wskazywało na to, że pozostałe części broni zatrzymany może posiadać w miejscu swojego zamieszkania, co bardzo szybko potwierdzili policjanci - dodała. W domu mężczyzny, w pomieszczeniach gospodarczych oraz w specjalnie skonstruowanych skrytkach leśnych funkcjonariusze znaleźli arsenał różnego rodzaju broni i amunicji. Policjanci - jak podała Jurkiewicz - odkrywali kolejne kryjówki z bronią i amunicją, pracując bez przerwy blisko dwie doby.