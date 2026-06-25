Wrocław Piorun uszkodził Fontannę Multimedialną we Wrocławiu. Odwołano pokazy Svitlana Kucherenko |

Piorun uszkodził Fontannę Multimedialną we Wrocławiu Źródło wideo: Hala Stulecia Źródło zdj. gł.: Hala Stulecia

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W sobotę, 20 czerwca, doszło do poważnej awarii Fontanny Multimedialnej przy Hali Stulecia we Wrocławiu. W główny gejzer wodny uderzył piorun, który uszkodził instalację urządzenia.

- Mamy awarię fontanny po uderzeniu pioruna, które miało miejsce 20 czerwca. Piorun uderzył w główny gejzer fontanny, co spowodowało duże uszkodzenia, przede wszystkim elementów systemu oświetleniowego. Musimy teraz odwołać pokazy specjalne. Pokazy dzienne i wieczorne będą realizowane w ograniczonym zakresie. Część efektów będzie wyłączona - mówi tvn24.pl Tomasz Myszko-Wolski, rzecznik prasowy Hali Stulecia.

Piorun uszkodził Fontannę Multimedialną we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Hala Stulecia

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Uderzenie pioruna spowodowało jednak poważne uszkodzenia systemu lamp, który odpowiada za efekty wizualne fontanny. Wiele elementów instalacji zostało spalonych i wymaga wymiany. Ze względu na złożoność technologii, naprawa może potrwać kilka tygodni.

Zakaz wchodzenia do fontanny

Przy okazji zdarzenia Hala Stulecia ponownie przypomina o bezwzględnym zakazie wchodzenia do niecki fontanny.

- Pod względem bezpieczeństwa obowiązuje absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nie chodzi tylko o ryzyko uderzenia pioruna. Niecka jest śliska, dysze są ostre, a ciśnienie wody bardzo duże. Realnie może dojść do poważnych obrażeń - podkreśla rzecznik.

Zakaz jest regularnie łamany przez odwiedzających mimo licznych komunikatów. W upalne dni alternatywą do ochłodzenia się jest mała fontanna posadzkowa znajdująca się między Wrocławskim Centrum Kongresowym a Fontanną Multimedialną.

Przedstawiciele Hali Stulecia zapewniają, że robią wszystko, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność fontanny. O postępach prac naprawczych miasto ma informować na bieżąco.

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