Metoda "na pracownika banku" wciąż popularna. Miał zostać oszukany, zamiast tego zdemaskował i nagrał oszusta

Osoba podszywająca się pod pracownika banku zadzwoniła do Kamila Zaremby w środę. Mężczyzna poinformował, że "środki na jego koncie są zagrożone" i przeprowadził autentycznie brzmiącą procedurę weryfikacji. - Używał bardzo wiarygodnego, czystego języka z infolinii. Myślę sobie: coś jest nie tak, bo mówi z akcentem wschodnim. Po chwili się upewniam, że sprawa jest grubymi nićmi szyta, więc próbuję go wysłuchać dalej - relacjonuje Zaremba. Jak dodaje, kwoty, o które był pytany, na bieżąco wymyślał.

Apel o ostrożność i podpowiedzi od policji, jak nie dać się oszukać

Policja informuje, że w tym roku ofiarą tego typu oszustwa w Polsce padło już kilka tysięcy osób. - Przede wszystkim musimy stosować maksimum ostrożności. Musimy wypytywać dokładnie osoby, które do nas dzwonią, w jakim celu dzwonią, z jakiej są instytucji. Czasem możemy sami podawać im trochę nieprawdziwe informacje, żeby zobaczyć czy ta osoba złapie się na ten chwyt, czy nie. Jeśli okaże się, że podaliśmy inną nazwę banku niż ten, w którym mamy konto, a ta osoba zacznie mówić o tym banku, to wiemy, że możemy mieć do czynienia z oszustem - wskazuje mł. asp. Tomasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.