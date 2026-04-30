Za szybko przez Wrocław i pożegnanie z prawem jazdy
Policjanci z grupy SPEED zatrzymali 35-letniego kierowcę Audi, który na ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu poruszał się z prędkością 125 kilometrów na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50 kilometrów na godzinę. Dostał za to mandat na 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych.
"Dodatkowo, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym, kierującemu zostało zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące" - informuje wrocławska policja.
