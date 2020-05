Usłyszał 46 zarzutów. 45 dotyczy zuchwałych kradzieży, jeden znęcania się nad szczeniakiem

Wrocławska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże dokonane w wyjątkowo zuchwały sposób. Miał wyrywać z rąk ludziom na ulicy telefony czy torebki oraz wybijać szyby w samochodach i kraść to, co właściciel zostawił w środku. Jedną z kradzieży - tym razem roweru - nagrał monitoring. Wtedy kamera zarejestrowała także, jak mężczyzna trzyma w ręce wiszące szczenię ze sznurkiem obwiązanym wokół szyi.

O zdarzeniu informowaliśmy na początku maja. W sieci pojawiło się n agranie monitoringu sprzed klatki jednego z bloków mieszkalnych przy ulicy Gerberowej we Wrocławiu . Widać na nim, jak w środku nocy zakapturzony mężczyzna, z czarnym szczeniakiem na rękach, znika na klatce schodowej. Po kilku minutach wychodzi. Jedną ręką prowadzi dopiero co ukradziony rower. W drugiej trzyma pieska zawieszonego na sznurku.

Mężczyzna porzucił szczenię obok klatki. Zwierzę spędziło tam kilka godzin, skulone w rogu pod ścianą, trzęsąc się z zimna i przerażenia. Zaopiekowali się nim mieszkańcy bloku, wzięli do siebie. Dali jeść. I zobaczyli, że ktoś musiał malucha skrzywdzić.

- On miał zabliźnione rany od kneblowania jakimś sznurkiem czy drutem. Do tego świeżą, otwartą ranę przy pyszczku. Oprócz tego miał obcięty ogon, był wychudzony - opisywał pan Mateusz.

Mało subtelne metody

Poszukiwaniem sprawcy zajęli się kryminalni. Na podstawie sobie tylko znanych "działań operacyjnych" ustalili, że może być to 35-latek, podejrzewany również o inne kradzieże i włamania. Kiedy mieli wystarczająco mocne dowody, zatrzymali mężczyznę.

Policjant zaznacza, że złodziej potrafił być wyjątkowo zuchwały w swoich kradzieżach. Stosował m.in. metodę na "wyrwę". - Podbiegał do osoby na ulicy i wyrywał jej z ręki telefon czy torebkę - tłumaczy rzecznik.

Już w więzieniu

Funkcjonariusze z prokuratorem pozbierali wszystkie zdarzenia i przedstawili 35-latkowi zarzuty za włamania, kradzieże, a także zarzut znęcania się nad psem - łącznie aż 46 przestępstw. Grozi mu do 10 lat więzienia.

O wymiarze kary zadecyduje sąd. Na proces mężczyzna poczeka już w więzieniu, do którego trafił od razu po zatrzymaniu. Z uwagi na wcześniej popełnione przestępstwa czeka go odsiadka co najmniej czteroletnia.