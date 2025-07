Mandaty, zatrzymania i narkotyki. Nocne kontrole kierowców na aplikację

Policja i służby sprawdziły ponad 300 taksówkarzy na aplikację (wideo bez dźwięku) Źródło: KWP we Wrocławiu

W piątkową noc, 11 lipca funkcjonariusze prowadzili intensywne kontrole kierowców świadczących usługi przewozu osób za pośrednictwem aplikacji mobilnych, koncentrując się na centrum Wrocławia oraz okolicach klubów i dyskotek.

Funkcjonariusze sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących, legalność dokumentów oraz uprawnienia do wykonywania przewozu osób. Weryfikowano również legalność pobytu cudzoziemców w Polsce oraz sprawdzano kierowców w policyjnych bazach danych.

Policja i służby sprawdziły ponad 300 taksówkarzy Źródło: KWP we Wrocławiu

Taksówkarze pod lupą służb

W akcji brali udział policjanci, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej, wylegitymowanych zostało łącznie ponad 360 osób i skontrolowano 333 pojazdy wykorzystywane do przewozu osób. W wyniku działań zatrzymano dwa prawa jazdy oraz 34 dowody rejestracyjne - głównie z powodu złego stanu technicznego pojazdów lub braku wymaganych badań.

Zatrzymania, mandaty i narkotyki Źródło: KWP we Wrocławiu

"Policjanci zatrzymali również dwie osoby poszukiwane, w tym mężczyznę, który ma do odbycia zaległą karę 4,5 roku pozbawienia wolności. Wystawiono także 175 mandatów karnych. Co więcej, okazało się, że jeden z kierowców wsiadł za kierownicę pojazdu po narkotykach" - informuje sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

