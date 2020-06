Nie masz maseczki w tramwaju czy w autobusie? Dostaniesz od kontrolera

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu zauważyli, że po rozluźnieniu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 wielu pasażerów autobusów i tramwajów przestało zakrywać twarz w trakcie jazdy.

"To o tyle niebezpieczne, że maseczka przede wszystkim chroni innych przed nami w sytuacji, gdybyśmy zakażali, nie będąc tego świadomi. Wiele osób przechodzi koronawirusa bezobjawowo" - informuje MPK w swoim komunikacie.

Zdania podzielone

Ekipa TVN24 sprawdziła, jak wygląda sytuacja na przystankach i w tramwajach. Rzeczywiście sporo osób przestało używać maseczek. Są to głównie młodzi ludzie.

- Ja już nie noszę po prostu. Na dworze nie trzeba, to tutaj też nie noszę - mówi jedna z młodszych pasażerek.

- Jak włączą klimatyzację i będzie się dało oddychać, to można nosić, ale w takim czymś, jak ja jeżdżę co chwila tramwajem, to nie da rady - mówi pasażer po czterdziestce.