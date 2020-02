Klatka, w niej ptak na przynętę. Uwolniony gołąb doprowadził policjantów do osoby, która zastawiła pułapkę

Mieszkaniec Dolnego Śląska nie miał już pomysłu, jak poradzić sobie z drapieżnikiem, który zabił mu 60 gołębi. Wziął więc jednego ptaka, wsadził go na przynętę do klatki, a tę obłożył potrzaskami. Miał pecha. Drapieżnika nie złapał, za to uwolniony gołąb doprowadził do niego policjantów.

Wypuszczony z klatki poleciał wprost do gołębnika

Osoba, która zostawiła klatkę nie przypuszczała, że zastawiła pułapkę na siebie. - Gołąb wypuszczony z klatki poleciał prosto do swojego gniazda, które znajdowało się na posesji 56-latka. Dzięki obserwacji lotu ptaka udało się dotrzeć do jego właściciela - relacjonuje Kaleta. I dodaje: - Gołąb zdradził kłusownika. 56-latek został zatrzymany. Przyznał się do rozstawienia pułapki. Policjantom tłumaczył, że drapieżnik na którego polował wcześniej zabił ponad 60 gołębi. - Łapiąc zwierzę chciał położyć temu kres. Mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego posiadania urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa oraz ich użycia w celu schwytania zwierzęcia - informuje policjant. Właścicielowi gołębi grozi do pięciu lat więzienia.