Jest rzecznikiem, ma być zastępcą prokuratora okręgowego

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zostanie nowym zastępcą prokuratora okręgowego - ustaliła "Gazeta Wyborcza". Justyna Pilarczyk, znana między innymi z umorzenia sprawy przeciwko szefowej dolnośląskiej brygady ONR, szybko wspina się po kolejnych szczeblach kariery.

Jak informuje "Wyborcza", Pilarczyk do 2017 roku pracowała w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Stare Miasto. Głośno o pani prokurator zrobiło się rok wcześniej, kiedy zajmowała się sprawą szefowej dolnośląskiej brygady Obozu Narodowo-Radykalnego, która ostała oskarżona o nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych.

Wycofanie aktu oskarżenia

"Wyborcza" przypomina, że po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, dzialaczka ONR, publikując film w internecie, publicznie poprosiła prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę o interwencję. Wówczas wstawił się za nią dzisiejszy sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz oraz ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Zanim ruszył proces akt oskarżenia został wycofany z sądu, w celu "przeprowadzenia analizy śledztwa".

Do sprawy ponownie wyznaczono prokurator Justynę Pilarczyk. W czasie kiedy zajmowała się sprawą liderki dolnośląskich struktur ONR, została delegowana do pracy w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Wniosek o awans - według informatorów "Wyborczej" - przyszedł z samej góry, z Prokuratury Krajowej. Po kilku miesiącach "analizy", mimo że ustalenia stanu faktycznego sprawy się nie zmieniły, inna była już ocena.