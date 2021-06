Wiec przed wrocławskim Muralem dla Białorusi. Liderki białoruskiej opozycji podziękowały za solidarność

Sztuka dla demokracji

- Wszyscy na protestach śpiewamy pieśń "Mury". Cieszymy się, że plakaty protestacyjne są takie kreatywne. Cała nasza wspólna solidarność dodaje nam sił. Z naszymi symbolami walczą w sposób okrutny. My jednak ciągle pozostajemy silni. Dziękuję za to co dla nas robicie. Bardzo proszę, kontynuujcie to - powiedziała.