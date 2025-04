Brutalne pobicie. Policja szuka tego mężczyzny

Policjanci poszukują mężczyzny ze zdjęcia Źródło: KMP Wrocław

Policjanci publikują dwa zdjęcia, na których widać poszukiwanego przez nich młodego mężczyznę. Ma to związek z atakiem, do którego doszło pod koniec marca we Wrocławiu. Sprawca uderzył wtedy mężczyznę i ten upadł. Jak informuje funkcjonariusz, poszkodowany ma złamane kości w okolicach głowy.

Do zdarzenia doszło 30 marca około godz. 3.45 w przejściu podziemnym na pl. Strzegomskim we Wrocławiu.

- Nieznany sprawca uderzył pięścią w głowę pokrzywdzonego i doprowadził do upadku mężczyzny. W wyniku tego doszło do ciężkich obrażeń ciała w postaci złamań kości w okolicach głowy. Napastnik mógł mówić z akcentem wschodnim - przekazał kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rozpoznajesz go? Powiadom policję

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto poszukują do sprawy młodego mężczyzny. Opublikowali dwa zdjęcia i proszą o pomoc w ustaleniu osoby, którą na nich widać.

Policjanci poszukują mężczyzny ze zdjęcia Źródło: KMP Wrocław

Policjanci poszukują mężczyzny ze zdjęcia Źródło: KMP Wrocław

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym KP Wrocław Stare Miasto pod numerem telefonu: 47 871 50 00 lub 47 871 50 02. Zapewniamy anonimowość.