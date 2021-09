Nota ambasadora Ukrainy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie śmierci 25-latka na izbie wytrzeźwień

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca poinformował o skierowaniu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski "noty w związku ze śmiercią Ukraińca we Wrocławiu". 25-latek zmarł w izbie wytrzeźwień we Wrocławiu. Przed śmiercią mężczyzna miał być bity i duszony przez policjantów.