Wrocław 19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dzieci Oprac. Svitlana Kucherenko |

19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dzieci Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Do trzech przestępstw doszło w sierpniu. Pomimo że mężczyzna jest mieszkańcem innego powiatu i dotychczas nie był karany, policjanci ustalili jego tożsamość i zatrzymali go.

"Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów z art. 200 § 1 Kodeksu karnego, dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15. roku życia. Pokrzywdzonymi są małoletnie dziewczynki do 10 roku życia. 19-latek podczas wykonywanych czynności przyznał się do zarzucanych mu czynów" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dzieci Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Sąd aresztował 19-latka

Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawcy grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna, a policjanci nadal wykonują czynności procesowe zmierzające do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń.

"Z uwagi na dobro małoletnich pokrzywdzonych szczegółowe informacje dotyczących zaistniałych przestępstw nie będą ujawniane" - dodaje policjantka.