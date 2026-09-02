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Wrocław

19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dzieci

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19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dzieci
19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dzieci
Źródło wideo: KMP we Wrocławiu
Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu
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Sąd aresztował na trzy miesiące 19-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec małoletnich dziewczynek. Według śledczych pokrzywdzonymi są dzieci w wieku do 10 lat.

Do trzech przestępstw doszło w sierpniu. Pomimo że mężczyzna jest mieszkańcem innego powiatu i dotychczas nie był karany, policjanci ustalili jego tożsamość i zatrzymali go.

"Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów z art. 200 § 1 Kodeksu karnego, dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15. roku życia. Pokrzywdzonymi są małoletnie dziewczynki do 10 roku życia. 19-latek podczas wykonywanych czynności przyznał się do zarzucanych mu czynów" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dzieci
19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dzieci
Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Sąd aresztował 19-latka

Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawcy grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna, a policjanci nadal wykonują czynności procesowe zmierzające do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń.

"Z uwagi na dobro małoletnich pokrzywdzonych szczegółowe informacje dotyczących zaistniałych przestępstw nie będą ujawniane" - dodaje policjantka.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WrocławPedofilia
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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