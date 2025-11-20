Logo strona główna
Wjeżdżają na wały przeciwpowodziowe, by ominąć korki

Taksówka jechała po wałach przeciwpowodziowych we Wrocławiu
Wrocław
Źródło: Google Maps
Niektórzy kierowcy we Wrocławiu wjeżdżają na koronę wałów przeciwpowodziowych, by ominąć korki. Służby alarmują, że uszkodzone wały mogą później nie wytrzymać naporu wody, a kara za taki przejazd sięga nawet pięciu tysięcy złotych.

Po zmianach w organizacji ruchu na wrocławskim osiedlu Swojczyce pojawiają się sygnały o przypadkach wykorzystywania korony wałów przeciwpowodziowych jako alternatywnego przejazdu dla ominięcia korków. 

- Jazda po wałach przeciwpowodziowych jest wykroczeniem z artykułu 80 kodeksu wykroczeń. Grozi za to mandat od 20 do 500 złotych, a jak sprawa trafi do sądu grzywna może wynieść nawet pięć tysięcy złotych - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Taksówka jechała po wałach przeciwpowodziowych we Wrocławiu
Taksówka jechała po wałach przeciwpowodziowych we Wrocławiu
Źródło: Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Służby ostrzegają przed katastrofą

Służby ostrzegają, że taki przejazd grozi też uszkodzeniem wałów i katastrofą podczas wezbrania rzeki. 

"Poruszanie się pojazdami po wałach wpływa negatywnie na szczelność i stabilność korpusu. Może prowadzić do uszkodzeń mechanicznych, które w wyniku siły wód wezbraniowych mogą spowodować ich rozszczelnienie, a nawet przerwanie" - informują Wody Polskie RZGW Wrocław.

Kierowcy jeżdżą po wałach
Kierowcy jeżdżą po wałach
Źródło: Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Wody Polskie, apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu wjazdu na wały przeciwpowodziowe i proszą mieszkańców, którzy zobaczą tego typu zachowanie o niezwłoczne zgłoszenie sprawy właściwej jednostce policji lub straży miejskiej.

Wrocławwały przeciwpowodziowe
