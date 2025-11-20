Wjeżdżają na wały przeciwpowodziowe, by ominąć korki

Po zmianach w organizacji ruchu na wrocławskim osiedlu Swojczyce pojawiają się sygnały o przypadkach wykorzystywania korony wałów przeciwpowodziowych jako alternatywnego przejazdu dla ominięcia korków.
- Jazda po wałach przeciwpowodziowych jest wykroczeniem z artykułu 80 kodeksu wykroczeń. Grozi za to mandat od 20 do 500 złotych, a jak sprawa trafi do sądu grzywna może wynieść nawet pięć tysięcy złotych - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.
Służby ostrzegają przed katastrofą
Służby ostrzegają, że taki przejazd grozi też uszkodzeniem wałów i katastrofą podczas wezbrania rzeki.
"Poruszanie się pojazdami po wałach wpływa negatywnie na szczelność i stabilność korpusu. Może prowadzić do uszkodzeń mechanicznych, które w wyniku siły wód wezbraniowych mogą spowodować ich rozszczelnienie, a nawet przerwanie" - informują Wody Polskie RZGW Wrocław.
Wody Polskie, apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu wjazdu na wały przeciwpowodziowe i proszą mieszkańców, którzy zobaczą tego typu zachowanie o niezwłoczne zgłoszenie sprawy właściwej jednostce policji lub straży miejskiej.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów