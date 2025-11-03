Logo strona główna
Dane mieszkańców wyciekły, prokuratura wszczyna śledztwo

Podczas procedury przetargowej ogłoszonej przez samorząd w internecie zostały opublikowane dane osobowe mieszkańców gminy Wisznia Mała (Dolny Śląsk). Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.

W sieci pojawiły się informacje o około pięciu tysiącach mieszkańców. O wszczęciu postępowania w opublikowanym komunikacie poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka Mycek.

Jak podała, postępowanie prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracownika Urzędu Gminy Wisznia Mała (powiat trzebnicki). Dane zostały przez niego opublikowane 22 października w trakcie prowadzenia procedury przetargowej. W jednym z załączników znalazły się informacje zawierające imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL mieszkańców gminy.

- W sprawie przyjęto od wójta gminy Wisznia Mała do protokołu ustne zawiadomienie o przestępstwie i przesłuchano go w charakterze świadka na okoliczności przedmiotowego zdarzenia oraz zabezpieczono komputer, z którego został wysłany plik z danymi wrażliwymi - przekazała Stocka-Mycek.

Miał być wywóz odpadów, był wyciek danych

Jak wcześniej informowały lokalne media, przetarg dotyczył wyłonienia firmy, która zajmie się odbiorem odpadów z terenu gminy.

Śledczy uznali, że przez przekroczenie uprawnień doszło do działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Grozi za to do trzech lat więzienia. 

Autorka/Autor: wini

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dolny ŚląskSamorząd terytorialny
