Wrocław

Woda nie nadaje się do spożycia. Komunikat dla trzech miejscowości

MPWiK postawi beczkowozy
Ostrzeżenie przed partiami sera z powodu podejrzenia obecności szkodliwych bakterii coli
Źródło: GIS
Woda w Walimiu, Jugowicach i Zagórzu na Dolnym Śląsku nie nadaje się do spożycia - poinformował sanepid w Wałbrzychu. W próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Do mieszkańców kursują beczkowozy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu poinformowała w środę, że woda w Walimiu, Jugowicach i Zagórzu "nie nadaje się do spożycia". Jak wskazano w komunikacie, to wniosek z badania próbki wody w ujęciu przy ulicy J.Kuliga w Walimiu, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

"Beczkowozy już wyjechały"

"Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet" - przekazał sanepid. Następny komunikat ma zostać wydany po uzyskaniu kolejnych wyników badania próbek wody.

Gmina Walim w oświadczeniu przekazała, że "beczkowozy z wodą pitną już wyjechały".

Później gmina przekazała, że jeden z beczkowozów kursuje od ul. Kościuszki w Walimiu w dół miejscowości i z powrotem, drugi - od ul. Gazowej w Jugowicach w kierunku Zagórza Śląskiego i z powrotem, a trzeci można znaleźć na pętli autobusowej w Zagórzu Śląskim.

"Jednocześnie informujemy, że trwa płukanie instalacji wodociągowej" - czytamy w komunikacie.

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

