Wrocław 21-letni motocyklista zginął podczas policyjnego pościgu. Biegły analizuje nagrania Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do tragicznego wypadku doszło 28 lutego w Wałbrzychu. 21-letni motocyklista zginął podczas policyjnego pościgu. Wałbrzyska policja podała wówczas, że funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierującego motocyklem typu cross bez tablic rejestracyjnych.

Według policjantów, w trakcie ucieczki motocyklista łamał przepisy ruchu drogowego i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników, m.in. wjeżdżając pod prąd i wyprzedzając na podwójnej linii ciągłej. Nie stosował się również do poleceń funkcjonariuszy i spróbował wyprzedzić jadący przed nim radiowóz.

"W przebiegu dynamicznie rozwijającej się sytuacji doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego kierujący stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w element infrastruktury drogowej" - napisano wówczas w oświadczeniu policji.

Śmierć motocyklisty podczas policyjnego pościgu

Jak podano, 21-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. We wtorek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że dotarła do "nagrania wideo z rejestratora w radiowozie", którym ścigano 21-letniego motocyklistę. Według dziennika z zapisu wideo "wynika, że to rozpędzony do 140 kilometrów na godzinę nieoznakowany radiowóz uderzył w młodego mężczyznę na motocyklu crossowym, powodując jego śmierć".

"Podważa to policyjną wersję" - napisała "Wyborcza".

Podkom. Agnieszka Głowacka-Kijek z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu we wtorek powiedziała, że policja "nie dysponuje takim nagraniem, na którym widać, iż radiowóz uderza w motocyklistę". - Były prowadzone wewnętrzne czynności wyjaśniające pod nadzorem komend wojewódzkiej i głównej i one nie wykazały żadnych nieprawidłowości przy tej interwencji - zaznaczyła policjantka.

Śledztwo w sprawie śmierci 21-latka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Świdnicy. Prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przekazała we wtorek, że prokuratura w tej sprawie dysponuje nagraniami z różnych kamer, również tym zapisem, o którym poinformowała "Gazeta Wyborcza".

- To jeden z wielu zabezpieczonych materiałów dowodowych w tej sprawie - powiedziała prokurator.

Biegły sprawdza nagrania

Śledczy powołali biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który analizuje zgromadzony materiał dowodowy.

- Przesłuchano też bezpośrednich świadków tego zdarzenia, materiał dowodowy jest bogaty, trwa jego analiza - powiedziała prokurator.

Jak podała wcześniej policja, 21-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a motocykl, którym jechał, nie był dopuszczony do ruchu drogowego.

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