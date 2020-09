Uczniowie wracają do siebie. Jest porozumienie w sprawie szkoły w Sosnówce

Po protestach rodziców i presji ze strony kuratorium oświaty, czy Ministerstwa Edukacji Narodowej, wójt gminy Podgórzyn uchylił swoją decyzję o przeniesieniu zajęć ze szkoły podstawowej w Sosnówce do innej miejscowości. To oznacza, że uczniowie w końcu będą mogli zacząć rok szkolny.

- W sytuacji, kiedy dzieje się to, co się dzieje teraz, idą kolejne podwyżki dla nauczycieli, to wszystko bardzo mocno uderza w nasze finanse. A możliwości mamy ograniczone. Do wszystkich szkół wnioskowałem o to, aby wprowadziły oszczędności. Aby arkusze były sporządzone w formie pozwalającej przetrwać ten trudny okres. Wtedy też określiłem pierwszy raz, że nie zatwierdzę arkusza dwóm placówkom, bo nie mogłem dojść do porozumienia z dyrektorami - tłumaczył.