Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Ściął dwa świerki, auto dachowało. Pięć osób w szpitalu

Auto wylądowało w lesie pod drzewami
jelenia gora
40-letni kierowca stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania, wpadł w poślizg, ściął dwa świerki i dachował w lesie na drodze między Szklarską Porębą a Świeradowem-Zdrojem (województwo dolnośląskie). Pięć osób trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło 14 grudnia około godz. 11.30 na drodze wojewódzkiej numer 358 pomiędzy Szklarską Porębą a Świeradowem-Zdrojem.

"40-letni obywatel Niemiec, kierujący toyotą, przewożąc czterech pasażerów, podczas manewru wyprzedzania wpadł w poślizg na oblodzonej nawierzchni, wypadł z drogi do lasu, ściął dwa świerki i dachował" - informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Auto wpadło w poślizg i dachowało w lesie
Auto wpadło w poślizg i dachowało w lesie
Źródło: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Kierowca i pasażerowie w szpitalu

Wszyscy uczestnicy zdarzenia z potłuczeniami trafili do szpitala. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz 12 punktami karnymi.

Auto wylądowało w lesie pod drzewami
Auto wylądowało w lesie pod drzewami
Źródło: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Pięć osób w szpitalu
Pięć osób w szpitalu
Źródło: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Udostępnij:
TAGI:
Województwo dolnośląskieWypadkiDrogi w Polsce
Czytaj także:
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki o relacjach z Ukrainą: często nie czujemy się jak partnerzy
Polska
imageTitle
Szaleństwo Curry'ego. Kolejny rekord Jordana pobity
EUROSPORT
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
BIZNES
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja z udziałem prokuratora. Są zarzuty
Poznań
Przedlacki
"Strach to taka materia, z którą można pracować". Nagrodzeni dziennikarze TVN24 o swojej pracy
Kultura i styl
Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Zabójstwo proboszcza na plebanii. Były policjant stanął przed sądem
Katowice
41-latek został zatrzymany na terenie Czech
Kilkanaście śmiertelnych ciosów śrubokrętem i kradzież telefonu wartego 10 złotych. Zatrzymany po latach
Poznań
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tak rosną ceny w Polsce
BIZNES
Rob i Michele Reiner
"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Tragiczny wypadek w Jeleniej Górze
Zjechała ze swojego pasa, nie żyje. Dwie osoby są ranne
Wrocław
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz spotka się z prezydentem, a mieszkańcy chcą zablokować drogę
WARSZAWA
Zuzanna Lewandowska i Joanna Piotrowska
Po filmie Smarzowskiego telefony się urywają. Fundacja TVN zdecydowała się pomóc
Polska
Radosław Sikorski
Spięcie Sikorskiego z węgierskim ministrem
Polska
imageTitle
"Wylał się na mnie hejt, poszło to za daleko"
EUROSPORT
Służby na miejscu zdarzenia w Żeliznej
Części drona znalezione w lesie. Wiceminister o sprawie
Lublin
imageTitle
Młodzi Polacy bez awansu. Porażka na zakończenie mistrzostw
EUROSPORT
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku
BIZNES
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy gospodarcze Niemiec. "Główne filary nie wykazują poprawy"
BIZNES
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Trudny poranek na S8. Zderzenie czterech aut
WARSZAWA
Pożar budynku mieszkalnego w Tomaszowie Mazowieckim
Paliło się łóżko i meblościanka. Znaleźli ciało kobiety
Łódź
Powódź, Maroko
Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób
METEO
Donald Tusk
Rozmowy o pokoju. Będzie Tusk
Polska
imageTitle
W Legii gorzej niż prawie 60 lat temu. Rekordowa liczba meczów bez zwycięstwa
EUROSPORT
Czarzasty Kongres Lewicy
"Mogę zdradzić kulisy". Tak Lewica wybrała przewodniczącego
Polska
Przewrócona cysterna na drodze ekspresowej
Cysterna z alkoholem przewróciła się i zablokowała drogę ekspresową
Białystok
Trwają poszukiwania wędkarza
Nie wrócił do domu, odnaleźli dryfującą łódkę
Olsztyn
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"
BIZNES
Maryja Kalesnikawa
Mińsk zwolnił więźniów politycznych. Berlin chce przyjąć dwoje z nich
Świat
imageTitle
Sochan odstawiony na boczny tor. Nadeszły kluczowe dni dla Polaka
EUROSPORT
imageTitle
Inter wykorzystał potknięcia rywali
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica