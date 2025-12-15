Ściął dwa świerki, auto dachowało. Pięć osób w szpitalu

jelenia gora

Do zdarzenia doszło 14 grudnia około godz. 11.30 na drodze wojewódzkiej numer 358 pomiędzy Szklarską Porębą a Świeradowem-Zdrojem.

"40-letni obywatel Niemiec, kierujący toyotą, przewożąc czterech pasażerów, podczas manewru wyprzedzania wpadł w poślizg na oblodzonej nawierzchni, wypadł z drogi do lasu, ściął dwa świerki i dachował" - informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Auto wpadło w poślizg i dachowało w lesie Źródło: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Kierowca i pasażerowie w szpitalu

Wszyscy uczestnicy zdarzenia z potłuczeniami trafili do szpitala. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz 12 punktami karnymi.

Auto wylądowało w lesie pod drzewami Źródło: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Pięć osób w szpitalu Źródło: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

